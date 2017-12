Dit wordt het nieuws op Tweede Kerstdag

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Vietnam bereidt zich voor op tropische storm Tembin

Vietnam is druk bezig zich zo goed mogeijk voor te bereiden op de komst van tropische storm Tembin. De storm richtte eerder al grote schade aan in de Filipijnen en zeker tweehonderddertig mensen kwamen om. Er zouden al 74.000 Vietnamezen aan de zuidkust in veiligheid zijn gebracht. In totaal een miljoen mensen moeten worden geëvacueerd. De storm zou in de loop van dinsdagochtend Nederlandse tijd aan land komen.

Deze kerstprogramma's zijn er op tv

Omroepen pakken zoals elk jaar uit met een aantal typische programma's of films voor kerst. Voor wie lekker op de bank tv wil kijken, hebben we een paar tv-tips op een rijtje gezet:

Max Proms (10.35 uur, NPO2), Andre Rieu viert Kerst in Londen (12.15 uur, NPO1), Home Alone (15.55 uur, SBS6) 100 jaar Sonneveld (19.35 uur, NPO2), Home Alone 2 (20.30 uur, SBS6), Pak van mijn Hart (20.30 uur, RTL4), Oorlogswinter (20.30 uur, RTL5), Live free or Die Hard (20.30, RTL7), De Leeuw tuigt af (21.30 uur, NPO1), Four Christmases (21.35 uur, Net5) De Nationale Wetenschapsquiz (22.15 uur, NPO2),

Een tip voor wie Tweede Kerstdag niet thuis doorbrengt

Tijdens Tweede Kerstdag zitten veel mensen samen om tafel, maar minstens zoveel mensen trekken er tegelijkertijd op uit naar familie, vrienden of andere evenementen. En dat betekent dat er in veel woningen vaak niemand thuis is. Er vinden tijdens deze dagen dan ook twee keer zoveel inbraken plaats dan op een 'gewone' dag. Daarom zetten we een paar tips voor je op een rijtje om te voorkomen dat er ingebroken wordt.

Lees het NU.nl-jaaroverzicht

Voor wie rond de kerstboom terug wil blikken op het afgelopen jaar, hebben we natuurlijk het NU.nl-jaaroverzicht. Van verschillende rubrieken, van binnenland tot sport en van opmerkelijk tot achterklap, zijn er jaaroverzichten. U vindt ze hier. Daarnaast zijn er natuurlijk ook het jaarlijks terugkerende lezersmailoverzicht, kunt u de nieuwsquiz van het jaar spelen of vliegt u snel door onze 17 momenten van 2017.

En verder:

- Zijn er verkiezingen in Liberia.

Het weer op Tweede Kerstdag:

Op Tweede Kerstdag regent het eerst op de meeste plekken. Soms kan het enige tijd zelfs hard regenen. In de loop van de ochtend trekt de regen weg. 's Middags klaart het op, maar trekken er ook wolkenvelden en buien over het land. Er staat een matige tot krachte wind en het wordt tussen de 5 en 7 graden.

