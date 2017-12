Radio 2-dj Bart Arens geeft startschot voor Top 2000

"De Tommy-tune loopt op de achtergrond, het kippenvel is daar", zei Arens alvorens hij met het aanwezig publiek aftelde naar de eerste plaat.

In het eerste uur met elf nummers zijn er direct twee herintreders. Ronan Keating keert na een jaar afwezigheid terug met When You Say Nothing At All en The Last Time van The Rolling Stones staat na twee jaar weer in de lijst.

Van de 28 Stones-noteringen zitten er overigens direct twee in het eerste uur. Naast The Last Time is ook Memory Motel al vroeg aan de beurt.

Bohemian Rhapsody van Queen staat voor de vijftiende keer in negentien jaar tijd op de eerste plaats in de Top 2000. Ook de nummers twee en drie zijn dezelfde als vorig jaar: Hotel California van Eagles en Stairway To Heaven van Led Zeppelin.

Presentatie

Naast Arens is de presentatie in handen van Gerard Ekdom, Gijs Staverman, Annemieke Schollaardt, Ruud de Wild, Wouter van der Goes, Stefan Stasse, Jan-Willem Roodbeen, Evelien de Bruijn, Cielke Sijben en Frank van ’t Hof. De presentatoren nemen om beurten achter de microfoon plaats voor de 159 uur durende marathonuitzending.

Radio 2 telt met de Top 2000 traditiegetrouw af naar de jaarwisseling.