'Inreisverbod moet niet gelden voor mensen met banden met VS'

Het gaat dan om mensen uit Iran, Syrië, Tsjaad, Somalië, Libië en Jemen die bijvoorbeeld familieleden hebben in de VS. Het verbod mag wel van kracht blijven voor mensen die geen relatie hebben met personen of bedrijven in de VS.

Het regionale Hof van Beroep is een van twee gerechtshoven dat de derde versie van het inreisverbod tegen het licht houdt. Zodra het Hof van Beroep in Richmond het inreisverbod heeft behandeld zal het weer worden voorgelegd aan het Hooggerechtshof.

Het Hooggerechtshof oordeelde begin deze maand dat het verbod volledig kan worden ingevoerd.