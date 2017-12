Serious Request: Deze mensen zijn op zoek naar vermiste familieleden

NU.nl reisde eind oktober in het kader van 3FM Serious Request met het Rode Kruis naar noordoost Nigeria en sprak daar mensen in vluchtelingenkampen die op zoek zijn naar familieleden. Ze zijn elkaar uit het oog verloren tijdens het vluchten, of familieleden zijn ontvoerd door de terroristische groepering Boko Haram.

Fadimatu

Fadimatu is al drie jaar haar broer, Ahmadu Musa, kwijt. Ze woont in het vluchtelingenkamp met haar man en kinderen. Ze vertelt in het kamp over de dag dat haar broer gegijzeld werd.

"Ik weet het nog heel goed, het was een dinsdag in augustus 2014. We waren al gevlucht van Gwoza naar Michika, maar Boko Haram kwam daar ook. Anderen waren al op tijd gevlucht, maar wij wisten niet dat ze eraan kwamen. We waren te laat."

"Mijn broer verstopte zich in het huis maar hij is toch gevonden. Hij smeekte hen om zijn familie vaarwel te mogen zeggen, hij huilde zelfs", vertelt Fadimatu.

Ze vertelt dat haar moeder naar Kameroen is gegaan om hem te zoeken. Intussen is de familie bang dat Ahmadu niet meer leeft. "De zoektocht is nog moeilijker omdat hij meerdere namen gebruikt, maar we geven niet op. We willen gewoon weten wat er met hem is gebeurd."

Jummai

Jummai is op zoek naar meerdere mensen: Haar moeder, stiefvader, halfzussen en -broers en haar oom. Ze is ze al vijf jaar lang kwijt. Ze verblijft in het kamp met haar man en zes kinderen.

"Mijn moeder en halfzussen en -broers leefden in een ander dorp want ze was hertrouwd. Toen ik op bezoek bij haar wilde gaan, kwam ik erachter dat Boko Haram de wegen blokkeerde tussen de dorpen. Ik mocht er niet meer in. Dat was vijf jaar geleden, ik heb nooit meer iets van ze gehoord."

Jummai vertelt dat de groepering even later haar eigen dorp kwam binnenvallen, en haar broer op gruwelijke wijze vermoorde.

"Ze kwamen opeens mijn huis binnenvallen, iedereen rende weg, maar mijn broer lag boven nog te slapen. Ze hebben zijn hoofd afgehakt en zijn torso en het bed in brand gestoken. Toen we terugkwamen waren zijn ledematen al weggebrand. Wat er van hem is overgebleven heb ik samen met mijn vader begraven."

Tijdens het vertellen is Jummai in huilen uitgebarsten. Ze zegt dat het extra veel pijn doet omdat het haar enige volle broer was. Hij was net getrouwd en heeft kinderen meer kunnen krijgen, en haar familienaam is gestopt bij haar broer.

"Ik denk elke dag aan hem, en aan mijn vermiste familie. Als ik eraan denk, kan ik niets meer doen. Ik kan alleen maar huilen."

Mallam

Mallam is zijn zoon al twee jaar kwijt. Hij verblijft in een vluchtelingenkamp met zijn andere kinderen. "Als ik mensen met hun zonen en dochters zie die hier in het kamp wonen dan mis ik hem het meest. Ook als ik mijn andere kinderen zie, dan mis ik hem. Onze familie is niet compleet."

De kleermaker krijgt met verdriet terug op de tijd dat zijn familie nog bij elkaar woonde. "Ik had een huis, ik had werk, ik had kinderen waar ik goed voor kon zorgen. Nu leef ik ergens waar ik voor alles afhankelijk ben van iemand anders, zelfs voor mijn eten. Ik kan niet zelf voor mijn kinderen zorgen. Ik heb geen keuzes meer in het leven."

De zoon van Mallam is vermist geraakt toen de familie vluchtte voor Boko Haram. "We waren bang om dood te gaan. Ik moest mijn familie in veiligheid brengen."

"Ik bid elke dag dat hij nog leeft. Het enige waar ik naar verlang is weer allemaal bij elkaar te zijn."

Zaineb

De 23-jarige Zaineb heeft al een tijd geleden een Search Request voor haar moeder ingediend bij het Rode Kruis. Ze raakten elkaar tien geleden op de vlucht kwijt. De zoektocht heeft zijn vruchten afgeworpen: een medewerker van het Rode Kruis kwam een brief van haar moeder brengen. Haar moeder leeft nog.

In de brief stond helaas ook minder goed nieuws: Haar broer is overleden na een slangenbeet in het vluchtelingenkamp waar ze verblijven. Toch is Zaineb blij om eindelijk iets van haar moeder te horen. “Ik dacht dat ze dood was.”

Ook Zaineb heeft inmiddels een brief aan haar moeder gestuurd. Ze vertelt dat haar moeder zo blij was met de brief: de hele familie en de buren kwamen bij elkaar om het te vieren. Ook haar moeder dacht dat haar dochter was overleden.

Zaineb heeft veel mensen vermoord zien worden door Boko Haram. Ook haar zus is gedood. Ze kwamen vervolgens haar huis binnen. “Ze vroegen om eten, maar ik zei nee. Ik heb toch iets voor ze gekookt. Ik was zo bang voor ze, voor hun ogen en voor hun geweren.”

Zaineb vertelt dat ze niet gelukkig is in het kamp waar ze verblijft. "Ik ben hier met mijn kind en man, maar mijn man en ik maken altijd ruzie." Op de vraag of ze nog een brief aan haar moeder gaat schrijven, antwoordt Zaineb dat dat niet nodig is. "Ik ga hier snel weg, ik word herenigd met mijn moeder."

Bekijk de video van Kaltum, die haar vermiste dochter probeert te bellen: