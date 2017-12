Dit wordt het nieuws: Drukte op de wegen, uitspraak zaak familiedrama Lopik

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

ANWB verwacht drukte op de wegen

De ANWB verwacht drukte op de wegen op de dag voor de start van de kerstvakantie. Niet alleen in Nederland, maar ook in België, Frankrijk en Oostenrijk zal naar verwachting veel verkeer op de weg zijn. In Duitsland is de drukte al op donderdag begonnen en wordt het vrijdag zelfs 'zeer druk'. Ook in Zwitserland en Italië kan het door vakantieverkeer drukker zijn dan normaal.

Rechter doet uitspraak in zaak familiedrama Lopik

De 41-jarige Teunis Z. uit Lopik krijgt te horen welke straf hij krijgt voor het doden van zijn zwangere vriendin Charlotte en hun ongeboren kind. De vrouw werd afgelopen zomer doodgestoken en gewurgd in de woning in Lopik waar zij met Z. woonde. Hun ongeboren zoontje overleed daardoor ook. De vrouw werd tientallen keren met een mes gestoken en gewurgd. Na zijn daad belde Z. de moeder van het slachtoffer nog om haar te vertellen dat ze ''haar dochter tussen zes plankjes" terug zou krijgen. Eerder kreeg Z. zestien jaar cel tegen zich geëist.

Definitieve uitslag verkiezingen Catalonië

Inwoners van Catalonië mochten donderdag naar de stembus om een nieuw bestuur te kiezen. De separatisten hebben de verkiezingen gewonnen met een kleine meerderheid. Madrid hief in oktober de autonomie van Catalonië op en nam de regio over, toen het parlement de onafhankelijkheid uitriep in een chaotisch en onwettig proces onder leiding van Puigdemont.

Vervolg alternatieve vredesgesprekken Syrië

In Kazachstan wordt verder gesproken tussen de Syrische overheid en de gewapende oppositie over vrede in het door oorlog getroffen land. Het is onbekend wat er op de agenda staat en of de partijen allen aanwezig zullen zijn. Donderdag werd bekend dat de officiële vredesgesprekken onder leiding van de Verenigde Naties in januari verder zullen gaan. De speciale VN-gezant voor Syrië Staffan de Mistura zei dat hij de alternatieve gesprekken vrijdag voor het eerst ook eens bij gaat wonen.

En verder:

- Speelt ADO tegen PEC Zwolle in de Eredivisie.

- Verzorgen de secretaris-generaal, minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra en minister van Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag de aftrap van het tijdelijke lidmaatschap van de VN-Veiligheidsraad.

TV-Tip: Andre van Duin in College Tour

21.05-22.00 uur op NPO2: Hij zingt, acteert, presenteert en schrijft, maar is vooral uitermate geestig: duizendpoot André van Duin. In deze laatste College Tour van het seizoen wordt hem het vuur aan de schenen gelegd door Twan Huys en de studenten.

Weer:

Het weerbeeld verandert vrijdag nauwelijks. Het is opnieuw bewolkt, grijs en er is kans op mist. Er staat een matige wind en het wordt tussen de 6 en 10 graden.

