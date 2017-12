Dit wordt het nieuws: Uitspraak in zaak Henriquez, verkiezingen in Catalonië

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Rechter doet uitspraak in zaak Mitch Henriquez

De rechter doet uitspraak in de zaak Mitch Henriquez. De Arubaan overleed in 2015 nadat hij was gearresteerd bij een muziekfestival in Den Haag. Hij raakte bewusteloos en na aankomst op het bureau werd geconstateerd dat hij een hartstilstand had. Henriquez werd gereanimeerd en overleed een dag later in het ziekenhuis. Onderdeel van de zaak is de vraag of de man overleed door de hardhandige arrestatie waarbij de nekklem werd gebruikt, of dat hij overleed als gevolg van een acuut stresssyndroom. Deskundigen in deze zaak hebben zich hier verschillend over uitgelaten.

Koning bij sluitingsceremonie Joegoslaviëtribunaal

Koning Willem-Alexander is samen met onder meer secretaris-generaal van de VN António Guterres aanwezig bij de sluitingsceremonie van het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag. Het tribunaal werd ten tijde van het Balkanconflict in 1993 opgericht door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en was vooral gericht op de vervolging van personen met de grootste verantwoordelijkheid tijdens de oorlog in voormalig Joegoslavië. Onder meer Radovan Karadzic en Radko Mladic werden er veroordeeld. In totaal zijn 161 individuen aangeklaagd, waarvan negentig zijn veroordeeld.

Parlementsverkiezingen in Catalonië

In de Spaanse regio Catalonië worden nieuwe parlementsverkiezingen gehouden, nadat een illegaal referendum in oktober leidde tot het afzetten van het Catalaanse regiobestuur. Sinds die tijd is de centrale regering in Madrid aan de leiding. De nieuwe verkiezingen moeten zorgen voor het herstel van de regionale orde en de vorming van een nieuw regiobestuur. Spaanse overheid treft strenge veiligheidsmaatregelen voor de verkiezingen. Ongeveer 15.000 politiemensen zijn aanwezig op straat om de gang van zaken te controleren.

Feyenoord tegen Heracles in KNVB-beker

De laatste twee duels van de achtste finale van de KNVB-beker staan op het programma. VVSB, dat elfde staat in de tweede divisie, staat voor het derde jaar op rij in de achtste finale. De ploeg uit Noordwijkerhout neemt het thuis op tegen Roda JC, de hekkensluiter in de Eredivisie. Feyenoord, bekerwinnaar in 2016, speelt in een herhaling van de kampioenswedstrijd van vorig seizoen thuis tegen Heracles Almelo. Na afloop van die wedstrijd vindt de loting voor de kwartfinales plaats. Alle samenvattingen zijn na afloop op NU.nl te zien.

Uitspraak fraudezaak aanbesteding NS

De rechtbank in Den Bosch doet uitspraak in de fraudezaak van de NS bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. NS Groep heeft volgens het Openbaar Ministerie (OM) via een schijnconstructie de oud-directeur van Veolia in dienst genomen. Die speelde informatie door naar de NS, die hierdoor de aanbesteding kon winnen. Tegen NS zelf is 3 miljoen euro boete geëist en tegen voormalig topman Timo Huges een celstraf van een jaar. Tegen de oud-directeur van Veolia, René de Beer, is een celstraf van acht maanden geëist.

En verder:

- Brengt de Amerikaanse vicepresident Pence een uitgesteld bezoek aan Israël.

- Geldt donderdag als eens van de drukste dagen op de luchthavens van de Verenigde Staten.

- Staat in Duitsland de verdachte voor de aanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund voor de rechter.

TV-Tip: Knoop Gala

20.30-22.10 uur op NPO1: Terwijl Knoop in je zakdoek al lang niet meer op televisie is, staat het Knoop Gala nog steeds als een huis. Vanuit Carré presenteert Paul de Leeuw opnieuw een avond waarin muzikale talenten met een verstandelijke beperking zingen en spelen, dit jaar samen met K3, Racoon en Maan.

Weer:

Het wordt donderdag opnieuw een grijze dag. Er valt zo af en toe regen of motregen. Hoewel de winter officieel begint, is het niet koud voor de tijd van het jaar. De temperaturen lopen op tot tussen de 8 en 10 graden.

