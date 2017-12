Dit wordt het nieuws: Uitspraak mogelijk verbod Bandidos, Top drie in actie

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Uitspraak verbod Bandidos

De rechtbank doet schriftelijk uitspraak in de civiele procedure die het Openbaar Ministerie heeft aangespannen tegen de motorclub Bandidos MC. Het OM vindt dat Bandidos Motorcycleclub als vereniging zowel nationaal als internationaal verboden moet worden. De motorbende heeft volgens het OM een uitgebreide geschiedenis van geweld en verheerlijkt ook geweld. Volgens het OM loert er continu het gevaar van geweld tussen leden van motorclubs onderling dat ook burgers raakt.

Top drie in actie in bekertoernooi

De top drie van de Eredivisie komt in actie in de achtste finales van de KNVB-beker. Koploper PSV begint de avond met een thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo. AZ gaat op bezoek bij Fortuna Sittard, dat bezig is aan een sterk seizoen in de Jupiler League. Ajax sluit de avond af met een uitwedstrijd tegen FC Twente. Ruim een week geleden eindigde het competitieduel tussen beide teams nog in 3-3. Na afloop zijn alle samenvattingen te zien op NU.nl.

Uitspraak hoger beroep Jos van Rey

Het gerechtshof in Den Haag doet woensdag uitspraak in het hoger beroep tegen voormalig VVD-politicus Jos van Rey. Volgens het OM heeft Van Rey zich schuldig gemaakt aan corruptie, stembusfraude, lekken van vertrouwelijke informatie en witwassen. Er is twee jaar geëist.

CPB publiceert decemberraming

Het Centraal Planbureau (CPB) publiceert woensdag zijn zogenoemde decemberraming. Hierin gaat het CPB in op de economische vooruitzichten voor Nederland in 2018. Bij de laatste raming van het CPB, de Macro Economische Verkenning op Prinsjesdag, ging het bureau uit van een groei van het bruto binnenlands product (bbp) van 2,5 procent in 2018. Ook liet het CPB toen weten een toename van de koopkracht met gemiddeld 0,6 procent te verwachten en een afname van het aantal werklozen naar 390.000.

En verder:

Presenteert Save the Children het regeerakkoord in kindertaal aan minister Hugo de Jonge. Kinderen hebben volgens Save the Children het recht om mee te praten over beleid dat hen raakt, daarom is het regeerakkoord 'hertaald' naar een taal die voor kinderen is te begrijpen.

TV-Tip: A Christmas Carol

22.35-0.25 uur op Net5: Regisseur Robert Zemeckis, die na The Polar Express en Beowulf een specialist is in ‘motion- en performance capture’ techniek, is duidelijk vooral met zijn speeltje in de weer geweest. De progressie is ook nu weer te zien: met name de door Jim Carrey gespeelde Ebenezer Scrooge en zijn drie geesten zien er subliem uit. Oók in 2D.

Weer:

Woensdag overdag verandert er weinig in het weerbeeld. Het blijft bewolkt en soms valt er regen. 's Middags wordt het 7 tot 9 graden. Ook donderdag verandert er weinig en kan het zelfs nog iets harder regenen. De wind draait tijdelijk naar het noordwesten.

