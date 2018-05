Vechtpartij Venray na ingooien ruiten moskee

Volgens getuigen raakte zaterdagavond een groep van ongeveer zestig mensen van Turkse afkomst slaags met een twintigtal zogenoemde 'Lonsdale-jongeren'. Zij dragen kleding van het merk Lonsdale, dat vaak wordt geassocieerd met de racistische White Power-beweging.

De politie wist de vechtjassen te scheiden, waarop de Lonsdalers zich terugtrokken in een café, maar het bleef onrustig. Bij de gevechten raakte een persoon gewond. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.

Uitgaanscentrum

De politie zette de ME in om de orde te handhaven, bevestigde een woordvoerster van de politie zaterdagavond. De helft van de ingezette ME'ers patrouilleerde door het uitgaanscentrum, de andere helft werd uit voorzorg achter de hand gehouden.

Het extra toezicht in het centrum leidde tot de aanhouding van een 21-jarige man uit Zwolle. Hij was in het bezit van een wapenstok. Het is onduidelijk of de man bij de vechtpartij betrokken was.

Conflict

Venray was al eerder het toneel van schermutselingen tussen rechts-radicale 'Lonsdale-jeugd' en allochtonen. De politie probeert door gesprekken het langslepende conflict te deëscaleren.

Vooral in de driehoek Venlo-Helden-Venray wonen veel plattelandsjongeren met rechts-radicale en xenofobe sympathieën, bleek eerder uit een onderzoek door politie en justitie.