Dit wordt het nieuws: Uitspraak Zes van Breda, Sportgala NOC*NSF

Uitspraak Hoge Raad Zes van Breda

De Hoge Raad doet dinsdag uitspraak in de zaak die bekend is geworden als de Zes van Breda. Deze groep mannen is in de jaren negentig veroordeeld voor roofmoord op oma Mok in Breda in 1993. De zaak werd in 2012 heropend, maar ze werden, ook in hoger beroep, opnieuw veroordeeld. Ze gingen in cassatie en in juni van dit jaar adviseerde de advocaat-generaal aan de Hoge Raad dat de zaak wederom opnieuw moet. Dit advies wordt meestal overgenomen. De mannen hebben hun straf al uitgezeten en het gaat volgens hun advocaten dan ook om eerherstel.

Bekendmaking Sportvrouw, Sportman en Sportploeg van het Jaar

Op het Sportgala van NOC*NSF wordt bekendgemaakt wie sportvrouw en sportman van het jaar worden. Tom Dumoulin, Max Verstappen en Sven Kramer zijn de laatste drie genomineerden voor de titel Sportman van het Jaar. Bij de vrouwen zijn Dafne Schippers, Anna van der Breggen en Marit Bouwmeester in de race. De voetbalsters, de hockeyers en de shorttrackers zijn genomineerd voor de titel Sportploeg van het Jaar.

Docent voor rechter op verdenking van verkrachting leerling

Een 40-jarige docent van het Terra College in Assen staat dinsdag voor de rechter op verdenking van het verkrachten van een 13-jarige leerlinge. De man is ontslagen en de zaak werd stilgehouden op verzoek van de ouders van het slachtoffer. De man wordt ook verdacht van bezit van kinderporno en grooming.

Drie duels in de KNVB-beker

In de achtste finales van de KNVB-beker worden de eerste drie duels gespeeld. PEC Zwolle, dat de 'Dennenappel' in 2014 won, staat thuis tegenover NEC, de koploper van de Jupiler League. Het Veenendaalse GVVV, dat vierde staat in de Tweede Divisie, gaat op bezoek bij SC Cambuur. De Friezen bivakkeren onderin de Jupiler League. En in een Brabants onderonsje nemen Willem II en RKC Waalwijk het tegen elkaar op. De samenvattingen van de duels zijn na afloop te zien op NU.nl.

Bekijk het volledige programma in de Beker

Gesprek NVJ en justitie over bedreiging journalisten

De NVJ gaat dinsdag in gesprek met justitie naar aanleiding van de bedreigingen van journalisten van het Parool, Paul Vughts, en van De Telegraaf, John van den Heuvel en Mick van Wely, vanwege hun werk als misdaadjournalist. Vughts zit al geruime tijd ondergedoken na bedreigingen uit de Amsterdamse onderwereld. Van Wely en Van den Heuvel zijn bedreigd door motorbende No Surrender.

En verder:

- Van Dale maakt bekend wat het Woord van het Jaar is. De genomineerde woorden zijn: appongeluk, cryptokoorts, fipronilei, lokterrorist, klimaatpauper, merkellego, metoo-verhaal, regenboogtaal, valboete, warmtezombie.

- Dinsdag staat een 27-jarige volleybaltrainer uit Berlicum voor de rechter die wordt verdacht van ontucht met één meisje en heimelijk filmen van diverse jonge beachvolleybalsters (14-17 jaar) in Zeeland, op Texel en in Spanje. De man gaf onder andere training bij de Nederlandse Beachvolleybal School (NBS) in Eindhoven maar ook bij andere verenigingen.

TV-Tip: NOC*NSF Sportgala

20.30-22.15 uur op NPO 1: Tijdens het NOC*NSF Sportgala wordt duidelijk welke toppers aan de haal gaan met de titel Sportvrouw, Sportman, Paralympische Sporter, Sportploeg, Coach en Young Talent van het jaar.

Weer:

Dinsdag is het bewolkt op veel plaatsen, waarbij soms motregen valt. In het westen is er soms zon. Het wordt 5 tot 8 graden en de westelijke wind is zwak of matig, 2 tot 4 Bft. Woensdag en donderdag blijft het grijs met verspreid wat motregen. Het is daarbij zacht, rond 8 graden.

