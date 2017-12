Dit wordt het nieuws: Serious Request van start, rechtszaak kasteelmoord hervat

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Serious Request van start

In Apeldoorn wordt op het Marktplein het startschot gegeven voor de nieuwe editie van Serious Request. De drie dj's Domien Verschuuren, Angelique Houtveen en Sander Hoogendoorn van 3FM worden opgesloten om geld in te zamelen voor het Rode Kruis. NU.nl ging met het Rode Kruis naar Nigeria en zag met eigen ogen hoe hard de hulp daar nodig is.

Hoe staat de economie er voor?

De Nederlandsche Bank (DNB) laat maandag weten wat de centrale bank verwacht van de Nederlandse economie. In de zomer zei DNB voor dit jaar een groei van 2,5 procent te verwachten. Dat zou de hoogste economische groei in tien jaar tijd zijn. Voor 2018 en 2019 gaat de centrale bank uit van respectievelijk 2,1 procent en 1,9 procent.

Zaak kasteelmoord hervat

Het proces over de zogenoemde kasteelmoord in België wordt hervat. In deze zaak staan Andr G. (66), Pierre S. (67), Evert de C. (53) en Franciscus L. (40) terecht voor de moord op Stijn Saelens op 31 januari 2012 in het Vlaamse Wingene. Afgelopen zomer bleek uit onderzoek dat de verdachten vermoedelijk het plan hadden hem naar Nederland te ontvoeren en daar om te brengen. De organisator van de huurmoord, Pierre S., beaamde dat het niet de bedoeling was dat Saelens in het kasteel zou worden neergeschoten.

En verder:

- Komt het Centraal Bureau voor de Statistiek met cijfers over hoeveel en welke ouders bij de scheiding voor kiezen co-ouderschap. Hoe stabiel is die regeling?

- Dient het hoger beroep in de zaak van de 42-jarige Utrechter die is veroordeeld voor het aanranden van zeker negen vrouwen in 2015. De rechtbank legde hem daarvoor een celstraf van twee jaar plus tbs op.

TV-Tip: Een huis vol

19.20-20.00 uur op NPO1: Bij de Buddenbruckjes komt stilte maar zelden voor. Rob en Thaila doen dagelijks hun best om hun zootje ongeregeld in het gareel te houden. Een flinke opgave, aangezien Thaila op het punt staat te bevallen van de tiende (!) telg. Ondertussen hebben oude bekenden Anne en Alex hun handen vol aan hun drie jaar oude vierling.

Weer:

Na een natte nacht zal er maandag ook ruimte zijn voor de zon. Er zijn echter ook wolkenvelden en er valt af en toe een bui. De maxima komen uit rond de 7 graden. De wind is matig tot vrij krachtig boven land en krachtig langs de kust. Later wordt het rustiger.

