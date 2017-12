Dit wordt het nieuws: Demonstratie politiegeweld en bijeenkomst rechtse partijen

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Bijeenkomst rechtspopulistische partijen

De leiders van verschillende rechtspopulistische partijen uit Europa komen bijeen in Praag voor de bijeenkomst Voor een Europa van Soevereine Naties. De bijeenkomst is georganiseerd door de Tsjechische partij SPD. Ook PVV-leider Geert Wilders zal aanwezig zijn.

PSV jaagt op eerherstel tegen ADO

PSV probeert zaterdag de zure smaak weg te spoelen van de verliespartij bij Ajax en het gelijke spel bij FC Groningen. De koploper ontvangt in eigen huis om 19.45 uur het goed presterende ADO Den Haag. De speelronde wordt zaterdag geopend met het duel tussen Heerenveen en NAC. Ook de nummer vier van de competitie PEC Zwolle komt in actie. Willem II komt op bezoek. FC Twente ontvangt in eigen huis Vitesse. Roda JC speelt de Limburgse streekderby tegen VVV.

Demonstratie tegen politiegeweld in Den Haag

Verschillende organisaties gaan in Den Haag de straat op om te demonstreren tegen politiegeweld. Donderdag volgt naar verwachting de uitspraak in de zaak Mitch Henriquez, de Arubaan die in 2015 om het leven kwam toen hij tijdens een festival werd gearresteerd door de politie. De nabestaanden van Henriquez zullen ook bij de demonstratie aanwezig zijn. Het is de eerste keer dat ze sinds zijn overlijden de straat op gaan.

Finale WK voor clubs in Abu Dhabi

In Abu Dhabi staan het Spaanse Real Madrid en het Braziliaanse Gremio tegenover elkaar in de finale van het WK voor clubs. Real won de wereldbeker eerder in 1960 (eerste editie), 1998, 2002, 2014 en vorig jaar. Gremio veroverde de prijs in 1983 en verloor in 1995 de finale tegen Ajax.

En verder:

- Gaat in veilinghuis Aguttes in Lyon een skelet van een wollige mammoet onder de hamer.

- Wordt in Apeldoorn een poging gedaan om het wereldrecord bijbel voorlezen te verbreken.

- Wordt in De Kunsthal de expositie van overleden oorlogsfotograaf Jeroen Oerlemans geopend.

TV-Tip: Rechercheur zet vraagtegens bij verdwijning meisje

20.40-22.10 uur op Canvas: John Cardinal heeft nog een flinke appel met zijn baas te schillen. Hij was jaren terug de enige rechercheur die z'n vraagtekens zette bij de verdwijning van een jong meisje. Nu haar lichaam is gevonden, kan John een lange neus maken naar zijn baas. Dat doet hij ook, maar hij brengt liever de moordenaar voor het gerecht.

Weer:

In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn er opklaringen en landinwaarts kan lokaal mist voorkomen bij minima rond het vriespunt. Zaterdag vallen er verspreid buien, in het binnenland soms met natte sneeuw of hagel. Het wordt 4 of 5 graden. In de nacht naar zondag kan sneeuw lokaal blijven liggen.

