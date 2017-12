Dit wordt het nieuws: Zitting Holleeder, Oranje in halve finale WK handbal

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Laatste pro-formazitting in zaak Holleeder

Tijdens de laatste pro-formazitting van de zaak tegen Willem Holleeder wordt bepaald waar en hoe de strafzaak volgend jaar plaats zal vinden. Duidelijk zal worden in welke volgorde de getuigen aan bod gaan komen, wie als eerste zal spreken, en in welke rechtszaal de inhoudelijke behandeling eind januari of begin februari van start zal gaan. Holleeder zit vast op verdenking van betrokkenheid bij zes moorden en twee pogingen tot moord. Daarnaast wordt hij verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie.

Minister Zijlstra ontmoet Amerikaanse collega Tillerson

Minister Halbe Zijlstra (Buitenlandse Zaken) spreekt zijn Amerikaanse ambtgenoot Rex Tillerson tijdens zijn eerste bezoek aan de Verenigde Naties in New York. Zijlstra zal het gesprek gebruiken om het belang te onderstrepen van hun samenwerking als het gaat om onder meer de NAVO en de missies in Irak en Syrië tegen Islamitische Staat. Nederland is volgend jaar een jaar lid van de VN-Veiligheidsraad.

Staking vliegend personeel Italië

Het Italiaanse luchtvaartpersoneel van Alitalia, Ryanair en Vueling gaat staken. Piloten en cabinepersoneel van Alitalia staken de hele dag, terwijl bij Ryanair staken piloten van 13.00 tot 17.00 en bij Vueling staken piloten van 10.00 tot 14.00. Nederlandse passagiers hebben kans getroffen te worden als zij gebruikmaken van de Duitse Ryanair-basis in Weeze, net over de grens bij Nijmegen. Ook vluchten naar Eindhoven Airport en Schiphol die afkomstig zijn uit Italië, Portugal, Ierland of Duitsland, kunnen beïnvloed worden door de stakingen. De piloten eisen een plek aan de onderhandelingstafel.

Oranje speelt halve finale op WK Handbal

Oranje speelt in de halve finale van het WK in Duitsland in Hamburg tegen titelverdediger Noorwegen. Twee jaar geleden stonden beide landen nog in de eindstrijd tegen elkaar. De andere halve finale gaat later op de avond tussen Zweden en Frankrijk. Noorwegen bereikte de halve eindstrijd van het WK in Duitsland door olympisch kampioen Rusland woensdagavond in de kwartfinales te vernederen. Het werd 34-17. Nederland won met 30-26 van Tsjechië.

Uitkomsten EU-top over Brexit

De 27 EU-landen komen vrijdag in de middag met hun conclusies over de gesprekken die donderdag en vrijdag gevoerd zijn over de Brexit. Waarschijnlijk wordt er groen licht gegeven voor verdere onderhandelingen na de overeenstemming over de voorwaarden die de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk eerder bereikten. Verder is het de bedoeling dat er zicht komt op besluitvorming over de verdeling van asielzoekers uit Griekenland en Italië.

En verder:

- Komt een commissie die onderzoek deed naar kindermisbruik in Australië met het eindrapport.

- Opent Ivanka Trump een winkel in de lobby van de Trump Tower.

- Wordt de VN bijgepraat over de laatste stand van zaken in Noord-Korea.

TV-Tip: Het pronkstuk van Nederland

21.20-22.00 uur op NPO2: Wat is hét visitekaartje van Nederland? Is het Rembrandts Nachtwacht, de stokoude DAF 600 met die ingenieuze Variomatic, Het Dagboek van Anne Frank of zijn het toch Jip & Janneke? In Het pronkstuk van Nederland gaat Jort Kelder de komende weken op zoek naar waar Nederlanders nu écht trots op zijn.

Weer:

In de nacht van donderdag op vrijdag daalt de temperatuur tot onder het vriespunt en kan het lokaal glad worden. Er kunnen van tijd tot tijd buien vallen maar af en toe schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 5 graden.

