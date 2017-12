Dit wordt het nieuws: EU-top in Brussel, Ajax tegen Excelsior

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

EU-top in Brussel over Brexit en migratie

Tijdens een tweedaagse EU-top in Brussel zal er groen licht worden gegeven voor nieuwe onderhandelingen met Londen over de Brexit. Daarnaast wordt gevierd dat de leiders van 25 EU-landen, waaronder Nederland, zich op defensiegebied hebben verenigd in de zogeheten permanente structurele samenwerking (PESCO). De EU is trots op dit wapenfeit dat ongekend snel tot stand is gekomen. Verder is het de bedoeling dat er zicht komt op besluitvorming over de verdeling van asielzoekers uit Griekenland en Italië. Het onderwerp komt tijdens het diner donderdagavond op tafel, evenals de waarschijnlijke verlenging van sancties tegen Rusland en het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om de Amerikaanse ambassade in Israël naar Jeruzalem te verplaatsen.

Ajax sluit midweekse speelronde af tegen Excelsior

De midweekse speelronde in de Eredivisie wordt afgesloten met de duels tussen Heracles en Sparta en tussen Ajax en Excelsior. De Amsterdammers hopen na de 3-0 zege in de topper tegen PSV weer mee te kunnen doen in de titelrace. Door het puntenverlies van PSV woensdagavond kan Ajax de koploper tot vijf punten naderen en op gelijke hoogte komen met AZ.

Uitspraak Hof over tbs-verlenging stiefvader 'meisje van Nulde'

Het Hof doet uitspraak over de tbs-verlenging van Mike J., de veroordeelde stiefvader van het ‘meisje van Nulde’. J. is van mening dat hij klaar is voor een voorwaardelijke beëindiging van zijn tbs-behandeling en vocht zodoende de geplande verlenging ervan aan. J. werd in 2003 tot twaalf jaar cel en tbs veroordeeld voor de gewelddadige dood van kleuter Rowena Rikkers in 2001. De dochter van zijn vriendin kwam door stelselmatige mishandeling om het leven en haar lichaamsdelen werden teruggevonden bij onder meer Hoek van Holland en Strand Nulde. Ook haar moeder werd veroordeeld.

Start inhoudelijke behandeling gezinsdrama Lopik

De 41-jarige Teunis Z. uit Lopik moet voor de rechter in Utrecht verschijnen voor de inhoudelijke behandeling van zijn zaak. De man zou afgelopen zomer zijn vriendin Charlotte en hun ongeboren kind hebben gedood. Z. wordt ervan verdacht zijn zwangere vriendin met messteken en door verwurging om het leven te hebben gebracht. Hun kind overleed daardoor ook. Op het moment van de fatale steekpartij was er ook een relatietherapeut in het huis in Lopik aanwezig. Z. en zijn vriendin hadden relatieproblemen.

En verder:

- Komt het CBS met cijfers over hoe tevreden Nederlanders zijn met hun leven, en over hoe gezond zij zich voelen. Zijn welvarende huishoudens net zo tevreden en gezond als minder welvarende huishoudens?

- Houdt de Russische president Vladimir Poetin zijn jaarlijkse persconferentie.

TV-Tip: Gordon gaat trouwen… Maar met wie?

21.30-22.30 uur op RTL 4: Het moment van de waarheid is eindelijk daar. Na een immense zoektocht, waarin half homoseksueel Nederland zich gewillig aan Gordons voeten wierp, zijn er nog slechts twee vrijers over: Rogier en Manuel. Vanavond maakt Gordon zijn keuze eindelijk bekend én stappen de twee in Zuid-Afrika in het huwelijksbootje.

Weer:

Donderdag overdag vallen er opnieuw buien, in het noordoosten en oosten mogelijk met natte sneeuw. Het wordt 4 tot 6 graden en er waait een matige tot aan zee krachtige zuidwestenwind. Vrijdag neemt de buiigheid wat af, maar in het weekend is de paraplu weer vaker nodig. Ook dan kunnen de buien winters zijn. Het blijft een graad of 5.

