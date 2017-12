Parlement Verenigd Koninkrijk zit May dwars in Brexit

In het parlement stemden 309 leden voor een amendement van de wet die betrekking heeft op de terugtrekking uit de Europese Unie. Een nipte minderheid van 305 stemmers zorgt ervoor dat het amendement doorgevoerd wordt. De wijziging betreft een stemming in het parlement over het Brexit-akkoord dat premier Theresa May vorige week sloot met de voorzitter van de Europese Commissie Jean Claude Juncker.

May moet het parlement nu goedkeuring vragen voor elke definitieve overeenkomst met de EU. Een aantal rebellen uit de regeringspartij stemde met de oppositie mee om dit vetorecht af te dwingen. De Brexit kan daardoor een stuk gecompliceerder worden.

Volgens de regering brengt deze nieuwe ontwikkeling de kansen van een soepele Brexit in gevaar.

Zeggenschap

De conservatieve regering heeft dankzij de gedoogsteun van de Noord-Ierse partij DUP een kleine meerderheid. Brexit-minister David Davis probeerde woensdag vergeefs dwarse Tories op andere gedachten te brengen door hun "aanzienlijke zeggenschap" te beloven over de akkoorden.

De brexit-hardliners verweten hun afvallige partijgenoten, onder wie hun aanvoerder Dominic Grieve, de hele wetgeving rond het vertrek uit de EU te willen belemmeren.

Tot het laatste moment probeerde de regering de Conservatieve afgevaardigden op een lijn te krijgen. Op een ultiem compromisvoorstel reageerde Grieve tamelijk bitter met: "Het is te laat".





Verzet

May kan de komende weken rekenen op meer verzet uit eigen kring. Haar woordvoerster liet weten dat de voorbereidingen op brexit niettemin gewoon doorgaan. "We zijn teleurgesteld dat het parlement voor het amendement heeft gestemd ondanks de verregaande garanties die we hebben gegeven. Het verhindert ons niet verder te werken aan de statuten voor de dag van vertrek uit de EU".