Dit wordt het nieuws: Opnieuw oppassen in ochtendspits, Leraren staken weer

Wederom moeizame ochtendspits verwacht

Het verkeer kan dinsdag tijdens de ochtendspits hinder ondervinden van sneeuwresten. De strooidiensten werken maandagnacht door. De VerkeersInformatieDienst voorspelt een drukke ochtendspits. "Houd rekening met lange files en mogelijk ongevallen." De NS rijdt dinsdag weer volgens de normale dienstregeling maar waarschuwt wel dat de sneeuw van maandag nog gevolgen kan hebben voor het treinverkeer. "NS raadt reizigers aan om morgenochtend voor vertrek de reisplanner te raadplegen."

Scholen dicht door lerarenstaking

Ontevreden leerkrachten in het basisonderwijs, onder leiding van actiegroep 'PO in actie', gaan staken. Basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs in het hele land gaan een dag lang dicht. De leraren willen 1,4 miljard euro voor het basisonderwijs. Het geld, 900 miljoen euro voor een salarisverhoging en 500 miljoen voor het verlichten van de werkdruk, is volgens hen nodig om het dreigende lerarentekort af te wenden. Maar minister Arie Slob (Onderwijs) zegt niet meer te kunnen bieden dan de driekwart miljard die in het regeerakkoord is afgesproken.

Presentatie onderzoek misbruik in de sport

De Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport komt met haar bevindingen. Voorzitter Klaas de Vries voerde het onderzoek uit in opdracht van NOC*NSF naar aanleiding van berichten van ernstig misbruik. Afgelopen zomer werd door NOC*NSF, de Nationale Politie en het Openbaar Ministerie al afgesproken nauwer samen te gaan werken in het aanpakken van ongewenst seksueel gedrag in de sport.

OIS bespreekt Trump-besluit Jeruzalem

De Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIS) komt bijeen in Turkije om het recente besluit van de Amerikaanse president Donald Trump over de verhuizing van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te bespreken. De erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël zorgde afgelopen week voor woedende reacties in de islamitische wereld.

En verder:

- Bezoekt minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) Straatsburg om in Europees verband te praten over de aanpak van desinformatie en beïnvloeding door statelijke actoren.

- Publiceert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 'De sociale staat van Nederland', een rapport dat elke twee jaar verschijnt over hoe het gaat met de Nederlandse bevolking en welke ontwikkelingen er zijn in de tijd.

- Neemt minister-president Rutte deel aan de One Planet Summit in Parijs. De informele klimaattop is een initiatief van de Franse president Macron en wordt mede georganiseerd door de Verenigde Naties en de Wereldbank.

TV-Tip: De slimste mens: Lauren en het geld

In een tijd waarin de acht allerrijksten op aarde evenveel bezitten als de armste helft van de wereldbevolking, vindt Lauren Verster het tijd om de balans op te maken. Want maken al die centen echt gelukkig? En waar komt toch die vreselijke trend vandaan om rijkdom uitbundig te vieren op sociale media?

Weer:

Ook dinsdag kunnen er in de ochtend nog enkele winterse buien over het land trekken. Later op de middag klaart het op. Het wordt zo'n drie graden en de wind blijft matig.

