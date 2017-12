Dit wordt het nieuws: Weer overlast door sneeuw, zaak-Everink vervolgd

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Mogelijk code rood door winterweer

Het KNMI liet zondag nadrukkelijk de kans open dat er maandag sprake is van dusdanig maatschappijontwrichtende sneeuwval dat code rood wordt uitgeroepen. In de ochtend begint het in het zuiden al te sneeuwen en dit front trekt geleidelijk noordwaarts. Vooral de Randstad krijgt het rond de avondspits zwaar te verduren, is de voorspelling. Rijkswaterstaat raadt iedereen die niet per se hoeft te reizen aan thuis te blijven.

Mark de J. probeert onschuld te bewijzen in zaak moord Koen Everink

De zaak over de moord op zakenman Koen Everink gaat verder. Hoofdverdachte Mark de J. heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn, de komende drie dagen heeft hij de mogelijkheid dit te bewijzen. De J. mag onder meer een 3D-presentatie tonen waarin meerdere scenario's aan bod komen over hoe de zakenman vorig jaar maart om het leven kan zijn gekomen. De reconstructie gaat volgens raadsman Bob Kaarls onder meer dieper in op het letsel dat is toegebracht.

Manafort en Gates verschijnen voor rechter

Paul Manafort en Richard Gates, voormalig adviseurs van president Donald Trump’s verkiezingscampagne, moeten voor de rechter verschijnen voor een tussentijdse hoorzitting. Een rechter besloot vorige week dat het huisarrest van Manafort voorlopig niet wordt opgeheven. Manafort wordt verdacht van samenzwering tegen de Verenigde Staten en een reeks financiële misdrijven en is daarom aan huis gekluisterd. Hij bood begin november eigenhandig een borgsom ter waarde van 12 miljoen dollar (10,3 miljoen euro) aan in ruil voor meer bewegingsvrijheid, maar werd niet op borgtocht vrijgelaten.

Gezanten Europese landen bespreken Brexit-deal

Voordat de EU-top donderdag in Brussel van start gaat, komen speciale gezanten van verschillende Europese landen maandag bijeen om de conclusies van de Europese Commissie over de voortgang van het Brexit-proces te bespreken. Vrijdag bereikten de EU en het Verenigd-Koninkrijk een akkoord over de eerste voorwaarden van de Brexit. Om naar de volgende fase van het uittredingsproces te kunnen, moeten alle 27 EU-lidstaten het eens zijn over de vraag of er tot dusver genoeg vooruitgang is geboekt

Schipper hoort straf voor dodelijk aanvaring

Een 52-jarige schipper uit Valburg hoort welke straf hij krijgt voor een aanvaring op de Vinkeveense Plassen in 2014. Arnoud H. botste in augustus van 2014 met zijn speedboot frontaal op een sloep met aan boord vier vrienden uit Leusden. In het donker scheurde de schipper met een gezelschap in zijn speedboot veel harder dan de toegestane snelheid over de plassen. Hij was onder invloed van champagne en bier. Twee opvarenden van de sloep overleefden de botsing niet. In het hoger beroep werd acht jaar celstraf geëist plus een vaarverbod van vijf jaar. Volgens de aanklager is de man schuldig aan doodslag en poging tot doodslag.

En verder:

- Is de bekendmaking van de winnaar van de Big Brother Award 2017.

- Viert Radio 538 het 25-jarig bestaan.

- Is de presentatie van de Michelin Gids Nederland 2018

TV-Tip: De slimste mens: De slimsten vs de rest

20.25-21.10 uur op NPO 2: Dacht je thuis op de bank altijd dat je het beter wist dan al die BN'ers? Nou, dan is dit je kans om dat te laten zien. In aanloop naar het elfde seizoen delen acht onbekende landgenoten de komende week het De Slimste mens-strijdtoneel met oud-winnaars en finalisten uit de afgelopen tien seizoenen.

Weer:

Zie boven.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg