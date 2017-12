Trump vraagt Saudi-Arabië noodhulp voor Jemen door te laten

"Ik heb functionarissen in mijn regering de opdracht gegeven de leiders van Saudi-Arabië te bellen om te verzoeken dat ze volledige toegang verlenen voor voedsel, brandstof, water en geneesmiddelen, zodat die het Jemenitische volk bereiken dat ze zo wanhopig nodig heeft", zei Trump woensdag (Amerikaanse tijd) in een verklaring. Hij weidde daar niet verder over uit.

Hoewel de Saudi's in de afgelopen weken mondjesmaat zendingen van hulpgoederen hebben toegestaan, is dat volgens hulporganisaties een druppel op een gloeiende plaat. Zo'n acht miljoen Jemenieten worden direct bedreigd door hongersnood en epidemieën van ziektes zoals cholera en difterie.

Het in totaal 27 miljoen inwoners tellende land is voor voedsel, brandstof en geneesmiddelen bijna volledig afhankelijk van de import.

Blokkade

De negen Golfstaten en Afrikaanse landen in de coalitie besloten in november tot de blokkade na een onderschepte raketaanval op de Saudische hoofdstad Riyadh. Die werd uitgevoerd door de Houthi-rebellen, een sjiitische groepering die in Jemen is verwikkeld in een burgeroorlog met de internationaal erkende regering.

Afgelopen maandag werd bekend dat de Jemenitische oud-president Ali Abdullah Saleh door de Houthi's werd gedood. Dankzij de steun van Saleh wist de rebellenbeweging grote delen van Noord-Jemen te veroveren, waaronder hoofdstad Sanaa, maar de oud-president keerde zich eind vorige week tegen hen in een televisietoespraak.

De Saudische coalitie wordt gesteund door de Verenigde Staten, terwijl de Houthi's steun ontvangen van Iran, de regionale aartsvijand van Saudi-Arabië.

Jeruzalem

De Amerikaanse en Saudische regeringen zeggen in het openbaar dat de banden tussen de twee landen sterk zijn verbeterd ten opzichte van de relatie onder Trumps voorganger, Barack Obama. Achter de schermen maken Amerikaanse diplomaten en veiligheidsdeskundigen zich echter zorgen om de meer agressieve Saudische buitenlandpolitiek onder leiding van kroonprins Mohammed bin Salman.

De Saudi's uitten op hun beurt ongebruikelijk openlijk kritiek op de beslissing van Trump om Jeruzalem officieel te erkennen als hoofdstad van Israël. Volgens de Saudische staatsmedia sprak koning Salman woensdag met Trump voordat die de bewuste aankondiging deed. De koning zou hem hebben gewaarschuwd dat een besluit over de status van Jeruzalem "vredesgesprekken zal schaden en de spanningen in de regio zullen vergroten".

Een woordvoerder van het Witte Huis liet later op woensdag weten dat Trumps verklaring over noodhulp aan Jemen niet was bedoeld als vergelding voor het Saudische standpunt over Jeruzalem. "Het heeft te maken met het feit dat er een ernstige humanitaire situatie in Jemen is en dat de Saudi's meer zouden moeten doen en dat ook kunnen."