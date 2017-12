Dit wordt het nieuws: Catalaans protest in Brussel, schadeclaims Lelystad Airport

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Catalanen protesteren in Brussel

Catalaanse separatistenorganisaties hebben hun aanhangers opgeroepen te komen protesteren in Brussel onder het motto 'Europa wordt wakker! Help Catalonië'. Er zijn vijf vliegtuigen en tientallen bussen gecharterd om deelnemers naar België te brengen. In Barcelona kregen beide bewegingen tienduizenden betogers op de been. "Dit is geen intern conflict. Europa moet zich ermee gaan bemoeien'', zei ANC-vicevoorzitter Agustí Alcoberro. De leiders van beide organisaties zitten evenals een aantal ex-ministers van de regionale regering in voorarrest. Voormalig premier Carles Puigdemont verblijft nog altijd in Brussel met vier collega's.

Schadeclaims tegen uitbreiding Lelystad Airport

Drie agrarische bedrijven claimen planschade bij de gemeente Lelystad, omdat zij naar hun mening schade gaan lijden van de uitbreiding van Lelystad Airport. De bestemmingsplannen voor deze uitbreiding zijn al jaren geleden goedgekeurd, toen er nog helemaal geen ophef over was. De percelen van de bezwaarmakers liggen in geluids- en veiligheidszones.

Vitesse speelt laatste duel in Europa League

Vitesse speelt zijn laatste groepsduel in de Europa League. De Arnhemmers hebben na vijf duels twee punten en zijn al uitgeschakeld. Tegenstander OGC NIce is al zeker van de tweede plaats in groep K en is ook na de winterstop actief in het toernooi. Bij de Fransen ontbreekt Wesley Sneijder, die tot na de winterstop door een hamstringblessure moet toekijken.

Bekendmaking molenaarsambacht op UNESCO-lijst immaterieel erfgoed

Nederlandse molenaars krijgen te horen of het molenaarsambacht is ingeschreven op de Representatieve Lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid bij UNESCO. Als dat gebeurt, dan is het voor het eerst dat Nederlands immaterieel erfgoed is ingeschreven op deze lijst. Het zal betekenen dat het ambacht levend moet worden gehouden. In Nederland dreigde het molenaarsambacht uit te sterven, maar inmiddels zijn er vijftig beroeps- en vrijwillige molenaars en is er een opleiding opgezet.

HEMA maakt resultaten derde kwartaal bekend

HEMA maakt zijn derdekwartaalcijfers bekend. In het tweede kwartaal boekte de keten een verlies van 29,1 miljoen euro, tegenover 9,6 miljoen euro een jaar eerder. Dat hogere verlies zou te wijten zijn aan gestegen financieringskosten. Bij de publicatie van de tweedekwartaalresultaten maakte het concern ook bekend samen met eigenaar Lion Capital de mogelijkheden van een verkoop te onderzoeken. Topman Tjeerd Jegen zei eerder deze maand tegen de Belgische zakenkrant De Tijd echter dat de verkoop van HEMA nog wel even kan duren.

En verder:

- Zal het onderzoek in de zaak Mitch Henriquez officieel worden gesloten.

- Reikt Pieter van Vollenhoven het 15 miljoenste zwemdiploma uit.

TV-Tip: Leve de vrijwilliger!

21.30-22.30 uur op NPO 1: Onze maatschappij drijft voor een belangrijk deel op de inzet van vrijwilligers. Samen met de Amerikanen en Scandinaviërs steekt Nederland er met kop en schouders bovenuit als het gaat om het aantal vrijwilligers. Deze documentaire brengt een humoristische ode aan deze onbezoldigde medewerkers.

Weer:

Donderdag begint droog, maar in de loop van de dag trekt van west naar oost een regengebied over het land. Het wordt 7 tot 10 graden. Verder trekt de wind aan tot stormachtig aan zee. Later in de middag en in de avond wordt het weer rustiger. Vanaf vrijdag is het koud en vrij onbestendig met winterse buien. Overdag wordt het 2 tot 5 graden en in de nacht liggen de temperaturen rond het vriespunt.

