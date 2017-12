Dit wordt het nieuws: Zaak omkoping dienstauto's, VN-gezant naar Noord-Korea

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Begin zaak omkoping voor dienstauto's

Dinsdag begint de inhoudelijk behandeling van de strafzaak die draait om de omkoping van ambtenaren bij de aanschaf van auto's voor politie en Defensie door importeurs van Volkswagen (Pon), Renault en Peugeot. Daar waren honderden miljoenen euro's mee gemoeid. Vier defensie- en twee politie-ambtenaren die over de voertuigenparken gingen, staan terecht voor het aannemen van steekpenningen uit de auto-leasebranche. Het ging om 13.000 auto's voor de politie en ruim 1.600 auto's voor Defensie.

Laatste groepsduels in Champions League

In de Champions League worden dinsdag de laatste poulewedstrijden in de groepen A, B, C en D gespeeld. Op NU.nl wordt het duel tussen Bayern München en Paris Saint-Germain live uitgezonden. Beide ploegen zijn al zeker van een plek in de tweede ronde. Bayern, waar Arjen Robben nog ontbreekt door een blessure, moet met vier goals verschil winnen om poulewinnaar te worden.

VN-gezant naar Noord-Korea

De Amerikaanse VN-gezant Jeffrey Feltman zal van dinsdag tot vrijdag Noord-Korea bezoeken om te praten over "kwesties van wederzijds belang en zorgen''. Feltman heeft een ontmoeting met de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Ri Yong Ho en diens onderminister Pak Myong Guk. Het is voor het eerst sinds 2011 dat een VN-functionaris het Stalinistische land bezoekt. De Verenigde Staten en Zuid-Korea zijn maandag doorgegaan met grootschalige gezamenlijke luchtmachtoefeningen. Noord-Korea zei dat dit het Koreaanse schiereiland naar "de rand van een nucleaire oorlog'' duwt. Rusland en China wilden dat de oefeningen werden afgeblazen.

Stemming op Sint Maarten over Integriteitskamer

Het parlement van Sint Maarten stemt dinsdag over de oprichting van een zogeheten Integriteitskamer. Die instantie, die corruptie moet tegengaan, is de laatste voorwaarde voor het hulpgeld dat Nederland voor de wederopbouw heeft uitgetrokken. Staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties heeft er vertrouwen in dat de Staten de weg vrijmaken voor de 550 miljoen euro die klaarligt voor het herstel na de verwoestingen door orkaan Irma. Knops bezocht Sint Maarten afgelopen week tweemaal en sprak veel politici en bestuurders.

En verder:

- Viert Nederland Sinterklaasavond of Pakjesavond.

- Spelen de handbalsters hun derde groepsduel op het WK handbal. In de Arena Leipzig is Kameroen de tegenstander.

- Overleggen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken samen hun Amerikaanse ambtsgenoot Rex Tillerson over de raketdreiging van Noord-Korea.

TV-Tip: Sint & De Leeuw

20.35-21.40 uur op NPO 1: Hoe hij het heeft geregeld, is de vraag, maar precies op het drukke hoogtepunt van het heerlijk avondje vindt Sinterklaas tóch weer de tijd om ook te schuddebuiken met Paul de Leeuw en zijn gasten. Nu maar hopen dat de goedheiligman in zijn haast niet met zijn knol van een dak valt.

Weer:

Dinsdag blijft het op veel plaatsen droog en vooral in de kustprovincies is de zon te zien. Het wordt opnieuw 7 tot 9 graden. Woensdag is het meestal bewolkt en droog bij zo'n 8 graden. Daarbij waait een meest matige zuidwestenwind. Ook donderdag is het vrij zacht, maar gaat het regenen en harder waaien. Vanaf vrijdag wordt het geleidelijk kouder en neemt de kans op winterse neerslag bij buien toe.

