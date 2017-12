Dit wordt het nieuws: Demonstratie in Dokkum, Eerste WK-duel handbalsters

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Manifestatie voor vrijheid van meningsuiting en demonstratierecht in Dokkum

Tegenstanders van Zwarte Piet hebben toestemming gekregen alsnog te demonstreren in Dokkum. De bijeenkomst wordt gehouden tussen 14.00 en 16.00 uur en vindt plaats op het plein Acht Zaligheden aan de Strobossersteeg. Volgens de gemeente wordt het een ''statische manifestatie met muziek, toespraken en het voorlezen van gedichten".

Eerste wedstrijd handbalsters op WK in Duitsland

Oranje speelt zijn eerste groepsduel op het WK handbal in Duitsland. In de Arena Leipzig is Zuid-Korea de tegenstander. De Aziatische vrouwen werden in 1995 wereldkampioen. Oranje won zijn enige WK-medaille (zilver) twee jaar geleden. Zuid-Korea kwam toen niet verder dan de achtste finale.

Ajax en Feyenoord in actie

In de veertiende speelronde van de Eredivisie komen Ajax en Feyenoord op zaterdag in actie. Ajax gaat om 18.30 uur op bezoek bij FC Twente, dat sinds de komst van de nieuwe trainer Gertjan Verbeek drie duels op rij heeft verloren. Na de ruime zeges op NAC (0-8) en Roda JC (5-1) begint de ploeg van Marcel Keizer in goede vorm aan het duel. Titelverdediger Feyenoord begint de speelronde als nummer zeven. De Rotterdammers spelen thuis tegen de nummer zes Vitesse (20.45 uur) en kunnen bij winst dus minimaal een plek stijgen.

Tegendemonstratie verwacht bij partijcongres AfD in Hannover

Het achtste landelijke partijcongres van de Duitse politieke partij AfD (Alternative für Deutschland) vindt plaats in Hannover. Dit gebeurt achter prikkeldraad, omdat er tegendemonstraties worden verwacht. De politie hoopt met die beveiliging vervolgens te voorkomen dat tegenstanders van de rechts-populistische partij bij het congrescentrum kunnen komen waar de AfD onder andere een nieuw bestuur kiest.

En verder:

- Is het de Internationale dag voor de afschaffing van de slavernij

- Legt Bisschop Frans Wiertz zijn taken als bisschop van Roermond neer

TV-Tip: Safe House

20.40-21.25 uur op Canvas: Tom en Sam genieten van hun riante onderkomen aan de kust, maar nét nu ze hun leven weer op de rit hebben, wordt de idylle bruut onderbroken – dit keer door de ontvoering van een vrouw uit Liverpool. Tom voelt zich geroepen zich in de zaak vast te bijten, tot grote ergernis van Sam én de dienstdoende rechercheurs.

Weer:

Zaterdag begint de dag droog. Geleidelijk wordt de bewolking dikker. Later gaat het vanuit het noordwesten regenen. In het zuidoosten is in de avond kans op natte sneeuw. Met in de middag 0 graden in Limburg tot 5 vlak aan zee is het waterkoud. Zondag wordt het 4 tot 9 graden. Het is grijs en soms nat.

