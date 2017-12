Dit wordt het nieuws: WK-loting in Moskou, hoger beroep Aydin C.

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Loting WK 2018 in Moskou

In het Kremlin in Moskou wordt de loting verricht voor het WK voetbal 2018 in Rusland. Oud-topvoetballers Diego Maradona (Argentinië), Laurent Blanc (Frankrijk), Gordon Banks (Engeland), Cafu (Brazilië), Fabio Cannavaro (Italië), Diego Forlan (Uruguay) en Carles Puyol (Spanje) en de Russische oud-bondsvoorzitter Nikita Simonyan zullen de trekking verrichten. De 32 deelnemende landen (Oranje ontbreekt zoals bekend na de mislukte kwalificatie) worden verdeeld in acht poules van vier. Gastland Rusland, wereldkampioen Duitsland en Frankrijk, Brazilië, Argentinië, België, Polen en Portugal zijn de groepshoofden. De sterkste teams in pot 2 die iedereen wil ontlopen zijn Engeland en Spanje.

Voortzetting hoger beroep Aydin C.

Het hoger beroep van de Tilburger Aydin C. (38) gaat verder. C. moet wegens de jarenlange digitale stalking en afpersing van tientallen jonge meisjes en een homoseksuele man tien jaar en 243 dagen de cel in. C. ging tegen deze uitspraak in beroep. Omdat hij een rol heeft gespeeld bij de dood van het Canadese meisje Amanda Todd mag hij bovendien worden uitgeleverd aan Canada, oordeelde een rechter eerder dit jaar.

Subtopper in Eredivisie

Speelronde 14 in de Eredivisie begint met het duel tussen PEC Zwolle en FC Utrecht, respectievelijk de nummer vier en vijf op de ranglijst. Het duel in Zwolle begint om 20.00 uur. Koploper PSV komt zondag in actie, tegen hekkensluiter Sparta. Ajax en Feyenoord spelen zaterdagavond. De Amsterdammers gaan op bezoek bij FC Twente. Feyenoord ontvangt Vitesse.

En verder:

- Wordt Jetta Klijnsma geïnstalleerd als commissaris van de Koning in Drenthe.

- Publiceert de onderzoeksraad OVV een rapport over veiligheidsrisico's tijdens de jaarwisseling

TV-Tip: DWDD University presenteert: Superzintuigen door Freek Vonk

20.35-21.30 uur op NPO 1: Dieren hebben andere zintuigen dan mensen, dat is algemeen bekend. Maar hoe werkt dat eigenlijk? Hoe kan een slang warmte waarnemen? En klopt het dat een varaan geuren kan proeven? Freek Vonk legt dit allemaal uit en doet dat dit keer zonder de dieren te bespringen.

Weer:

Vrijdag blijft het koud. In een groot deel van het land is het bewolkt en wordt het slechts 1 of 2 graden. Dicht bij zee valt mogelijk een bui en is de temperatuur hoger. Zaterdag gaat het later op de dag regenen met 's avonds langs de Duitse grens kans op natte sneeuw. In Den Helder wordt het 7 graden, in Enschede en Maastricht Slechts +1. Zondag wordt het overal zachter.

