Silvio Berlusconi opnieuw voor de rechter wegens corruptie in zaak 'Ruby'

De 81-jarige Berlusconi wordt ervan beschuldigd meer dan twintig mensen geld te hebben gegeven om valse verklaringen af te leggen in het proces-Ruby. Berlusconi zou onder andere een pianist hebben omgekocht om een valse verklaring af te leggen.

De rechtszaak gaat volgend jaar februari van start. In maart 2015 werd Berlusconi vrijgesproken van de verdenking betaalde seks te hebben gehad met de destijds minderjarige prostituee Ruby. Die uitspraak was mede gebaseerd op verklaringen van de getuigen.

Maffia

Vorige maand werd bekend dat de Italiaanse justitie de mogelijk rol van Berlusconi bij een aantal maffia-aanslagen in 1993 onderzoekt. Een maffiabaas die is veroordeeld voor de dodelijke aanslagen in Rome, Milaan en Florence was in zijn cel afgeluisterd toen hij over de ex-premier praatte tegen een celgenoot. Tien mensen kwamen destijds om het leven.

Berlusconi was premier van 2001 tot 2005 en van 2008 tot 2011. Hij werkt momenteel aan zijn politieke comeback en leidt Forza Italia in aanloop naar de volgende verkiezingen.