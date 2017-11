Dit wordt het nieuws: Koningspaar naar Antillen, Rutte met Macron in Ghana

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Koningspaar naar Sint Eustatius, Saba en Sint Maarten

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima beginnen aan hun bezoek aan de Bovenwindse eilanden Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius. De eilanden werden begin september getroffen door orkaan Irma. Vooral Sint-Maarten heeft zwaar geleden. Staatssecretaris Raymond Knops, die al sinds begin deze week ter plaatse is, zal de koning en de koningin tijdens hun bezoek vergezellen.

Merkel met leiders CSU en SPD aan tafel voor coalitieonderhandelingen​

De Duitse Bondskanselier Angela Merkel gaat met CSU-leider Horst Seehofer en SPD-leider Martin Schulz onder leiding van president Frank-Walter Steinmeier om tafel voor een nieuwe ronde coalitieonderhandelingen. Op 19 november mislukte de eerdere formatiepoging van Merkel om CDU/CSU, FDP en de Groenen bij elkaar te brengen. Aanvankelijk had Schulz gezegd niet meer met de christendemocraten van Merkel in zee te zullen gaan, maar na aandringen van Steinmeier gaat hij nu toch in gesprek.

Premier Rutte met Franse president Macron naar Ghana

Premier Mark Rutte reist samen met de Franse president Emmanuel Macron naar Ghana. Ze spreken daar samen met Akufo-Addo, de president van het West-Afrikaanse land over de oorzaken van migratie en de terugkeer van migranten. Eerder waren de twee leiders in Ivoorkust voor top de van Afrikaanse landen en de Europese Unie.

Uitspraak verminking patiënten door 'borstendokter' Rock G.

Het gerechtshof in Den Haag doet uitspraak in de zaak van de 'Borstendokter' Rock G.. De 58-jarige G. werd in oktober 2014 na een eis van drie jaar vrijgesproken van verminking van zijn patiënten. Hierbij ging het voornamelijk over mislukte borstoperaties. Later bleek dat G. eigenlijk gynaecoloog was en geen plastisch chirurg. In totaal leidden de 121 klachten tegen hem tot tientallen aangiftes, waarvan er tien op de dagvaarding terecht kwamen. Het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep tegen de vrijspraak en eiste wederom drie jaar cel.

OPEC-landen praten over verlenging productiebeperking

De lidstaten van oliekartel OPEC ontmoeten elkaar in Wenen tijdens hun halfjaarlijkse vergadering. Het belangrijkste punt op de agenda is de verlenging of juist beëindiging van de beperking van de olieproductie. De huidige overeenkomst loopt tot eind maart 2018. Het doel van de afspraken is het opdrijven van de olieprijs. Ingewijden lieten eerder deze week weten dat alle lidstaten van de OPEC de beperking van de olieproductie met negen maanden willen verlengen. Alleen Rusland, als belangrijkste niet-lid van de OPEC, zou zijn steun nog niet hebben toegezegd.

En verder:

- Wordt de eerste boom van de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade 2022 geplant.

- Begint de voortzetting van het Decembermoordenproces

TV-Tip: Over mijn lijk

22.25-23.05 uur op NPO 1: Valerio volgt in dit nieuwe seizoen opnieuw een aantal ongeneeslijk zieke jongeren. Eén van hen kennen we nog uit het vorige seizoen: Eveline (32). Tegen alle verwachtingen in leeft ze nog, ondanks haar uitgezaaide baarmoederhalskanker. Ook vertrekt Valerio met de 27-jarige Jermaine naar Houston voor een heel speciale chemotherapie.

Weer:

Donderdag komen de meeste buien in de westelijke helft van het land voor. Verder schijnt de zon soms. Met in de middag 3 tot 5 graden is het waterkoud. Vrijdag blijft het vrijwel droog.

