Dit wordt het nieuws: Uitspraak tegen Julio Poch, Rutte op EU-Afrika top

De Nederlands-Argentijnse ex-piloot Julio Poch hoort woensdag 29 november of de rechtbank in Buenos Aires hem schuldig acht aan het uitvoeren van dodenvluchten en wat zijn straf daarvoor dan is. Dat heeft zijn advocaat Geert-Jan Knoops gezegd. Het Argentijnse Openbaar Ministerie heeft twee jaar geleden levenslang geëist tegen de voormalige Transavia-piloot. De aanklagers verwijten Poch dat hij eind jaren zeventig, begin jaren tachtig vluchten uitvoerde waarbij tegenstanders van de dictatuur vanuit vliegtuigen in zee werden gegooid. Poch heeft altijd gezegd dat hij onschuldig is. Knoops noemde de eis destijds "verbijsterend'', omdat er volgens hem geen bewijs is. Volgens hem is het een politieke eis die weinig met recht te maken heeft.

Minister-president Rutte is aanwezig bij de vijfde EU-Afrika Top in Abidjan, Ivoorkust. Op de top wordt onder meer gesproken over handel, terrorisme, klimaat en migratie. Minister Zijlstra van Buitenlandse Zaken en minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zijn ook aanwezig bij de top. Rutte bracht dinsdag eerst met zijn ambtgenoten Charles Michel uit België en Xavier Bettel uit Luxemburg een kort bezoek aan Mali. Ze hadden in Mali onder meer een gesprek met president Ibrahim Boubacar Keïta. Daarbij kwam ook migratie aan de orde. Dat onderwerp zal ook uitgebreid aan de orde komen tijdens de Afrika-EU Top. Verder was er nog een ontmoeting met Mahamat Saleh Annadif, het hoofd van de VN-missie Minusma. In het Afrikaanse land zijn ongeveer tienduizend blauwhelmen om vrede en stabiliteit te brengen. Hieronder zijn ongeveer 250 Nederlandse militairen.

Het Joegoslavië-Tribunaal doet definitief uitspraak in de zaak tegen oud-premier Jadranko Prlic van Herceg-Bosna wegens oorlogsmisdaden. Hij werd eerder veroordeeld tot 25 jaar. Herceg-Bosna was het ministaatje dat de etnische Kroaten uitriepen tijdens de oorlog in Bosnië, die duurde van 1992 tot 1995. Naast Prlic worden nog vijf andere hoge politieke en militaire leiders van Herceg-Bosna vervolgd. Allen verklaren onschuldig te zijn. De VN-aanklagers hadden veertig jaar geëist tegen Prlic.

In Milaan wordt het etappeschema van de Giro d'Italia bekendgemaakt. Tom Dumoulin wist vorig jaar als eerste Nederlander ooit de Giro te winnen, maar het is nog maar de vraag of hij zijn titel komt verdedigen. De wereldkampioen tijdrijden zal in 2018 een keuze maken tussen de Giro en de Tour de France. De keuze van Dumoulin zal vooral afhangen van het aantal tijdritkilometers. Het parcours van de Tour werd een maand geleden al onthuld. In Frankrijk staat er een tijdrit van 31 kilometer op het programma en een ploegentijdrit van 35 kilometer.

TV-Tip: Papadag

20.25-22.05 uur op NPO3: Een snuivende dj, een neuroot, een werkloze bankier, een norse elektricien en een kibbelend homostel vinden elkaar bij de zandbak in een park. Hun gemene deler is dat ze jonge kinderen hebben én dat ze daar ieder op hun eigen manier mee dealen. Dat levert bosjes hilarische momenten op, maar wat overheerst is de tragiek van mannen.

Woensdag schijnt de zon weer van tijd tot tijd. Eerst vallen vooral bij zee buien, later ook in het binnenband. Er is kans op hagel en onweer en het wordt 5 tot 7 graden. Donderdag vallen er meer buien, vaker met hagel, natte sneeuw of onweer. Vrijdag verloopt overwegend droog, maar wel koud.

