In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je in een kwartier bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag. In deze aflevering hoor je Patrick Potgraven van de Verkeers Informatie Dienst over het voorkomen van een file in slecht weer en bellen we met CDA-staatssecretaris Knops over zijn reis naar de Bovenwindse Eilanden.