Dit wordt het nieuws: Paus naar Myanmar, hoger beroep bootongeval Vinkeveen

Hoger beroep speedbootongeval Vinkeveen start

Een 53-jarige man uit Valburg staat terecht omdat hij in 2014 twee mensen zou hebben gedood door met zijn speedboot over hun bootje te varen. Dat gebeurde op de Vinkeveense Plassen. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste 8 jaar celstraf, maar de rechtbank maakte er 4 jaar van. De rechter achtte doodslag of poging tot doodslag niet bewezen, maar zag het gedrag van de bestuurder van de boot wel als roekeloos. Het OM ging tegen de uitspraak in beroep.

Staatssecretaris Knops reist naar Caribisch gebied

Staatssecretaris Raymond Knops vliegt naar Sint Maarten om vervolgens Saba en Sint Eustatius aan te doen. Vrijdag eisten de leden van de Rijksministerraad dat demissionair premier William Marlin van Sint Maarten zou aftreden omdat hij dit begin november verzuimde te doen toen het parlement het vertrouwen in hem op zegde. Vrijdagavond liet Marlin weten per direct zijn functie neer te leggen.

Paus brengt bezoek aan Myanmar

Paus Franciscus is de eerste paus die in zijn functie een bezoek zal brengen aan het Aziatische Myanmar. Hij zal tijdens zijn bezoek spreken met het hoofd van het leger en met de leider van het land, Aung San Suu Kyi. Het bezoek volgt op een eerder bezoek van de Nobelprijswinnares aan het Vaticaan. Aung San Suu Kyi krijgt internationaal te maken met veel kritiek op de manier waarop ze omgaat met situatie van de moslimminderheid Rohingya in het land. Honderdduizenden Rohingya's zijn op de vlucht voor geweld in het land. Het is dan ook nog maar de vraag of de paus deze situatie, die politiek zeer gevoelig ligt, zal bespreken met de leiders van Myanmar.

Cybermonday

Amerikaanse webwinkels pakken op Cyber Monday uit met kortingsacties. Dit is het commerciële antwoord van online winkels op Black Friday, de dag die in de VS wordt gezien als de start van het seizoen voor kerstinkopen. Ook een aantal Nederlandse webwinkels komt in het kader van Cyber Monday met aanbiedingen.

En verder:

- Is de start van de Week van de Friet.

- Stemmen EU-lidstaten opnieuw over een voorstel om het gebruik van het mogelijk kankerverwekkende onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat nog enkele jaren toe te staan.

- Krijgt schrijver Geert Mark de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs uit handen van koningin Máxima.

- Moet het advies van bewoners over Lelystad Airport aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) klaar zijn.

TV-Tip: The Detectives

23.10-0.10 uur op Canvas: In de vierdelige documentairereeks The Detectives worden de rechercheurs van het Major Incident Team een jaar lang gevolgd tijdens het oplossen van moordzaken. In deze eerste aflevering wordt bij een spoorweg een verbrand lichaam gevonden, maar zonder camerabeelden is er uitgebreid forensisch onderzoek nodig om sporen te vinden.

Weer:

Het is maandag de hele dag bewolkt en er valt veel regen. Lokaal worden zelfs grote hoeveelheden regen verwacht. Ook staat er een stevige wind uit het zuidwesten. Aan de kust kunnen daarnaast harde windstoten voorkomen. Het wordt ongeveer 8 graden.

