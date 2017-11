Dit wordt het nieuws: PSV en Ajax in actie, laatste F1-race van het seizoen

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

PSV en Ajax in actie

In de dertiende speelronde van de Eredivisie reist koploper PSV af naar Rotterdam voor een duel met Excelsior (14.30 uur). De Kralingers staan op een knappe tiende plek in de Eredivisie. PSV won zijn laatste tien duels (competitie en beker) en heeft een voorsprong van acht punten op achtervolgers Ajax en AZ. De Amsterdammers hebben een week na de 0-8 monsterzege op NAC Breda opnieuw een op papier gemakkelijke wedstrijd. Hekkensluiter Roda JC komt naar de Arena (12.30 uur). Vorig jaar speelden de Limburgers met 2-2 gelijk in Amsterdam.

Laatste race Formule 1-seizoen in Abu Dhabi

Om 14.00 uur gaan op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi de lichten op groen voor de laatste Formule 1-race van het seizoen. Hoewel zowel het coureurs- als het constructeurskampioenschap al zijn beslist, zal er desondanks een stevige strijd zijn om de overwinning. Mercedes is de laatste jaren zeer dominant in Abu Dhabi met zeges van Nico Rosberg (2014, 2015) en Lewis Hamilton (2016). Valtteri Bottas start van pole position, Max Verstappen begint van de zesde plaats.

Verkiezingen in Nepal en Honduras

Tien jaar na het einde van de burgeroorlog in Nepal worden er in het land parlementaire verkiezingen gehouden. Volgens de Nepalese constitutie moet er op 21 januari 2018 een nieuwe parlement zijn. Als het nodig is, wordt er een tweede ronde voor de verkiezingen ingepland. In Honduras wordt een nieuwe president voor de komende vier jaar gekozen. Mogelijk wordt de huidige president Juan Orlando Hernández herkozen en kan hij beginnen aan een tweede termijn.

En verder:

- Ruim 200 kerken doen mee aan eerste Brabantse Open Kerkendag

TV-Tip: Joanna Lumley's India

2.45-23.40 uur op Eén: Joanna Lumley kennen we vooral als die malle Patsy Stone uit Absolutely Fabulous, maar ondertussen timmert ze ook als reisleidster lekker aan de weg. Eerder deed ze Japan al aan en reed ze mee met de Trans Siberië Express. Haar volgende halte is haar geboorteland India, waar ze op zoek gaat naar haar familiegeschiedenis.

Bekijk hier meer tv-tips

Weer:

Zondag vallen er vooral in de noordelijke helft van Nederland buien. Opnieuw laat de zon zich soms zien bij maximaal 7 of 8 graden. Maandag is het bewolkt, valt er regen en waait het soms stevig.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg