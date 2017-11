Dit wordt het nieuws: Feyenoord ontmoet Groningen, laatste F1-kwalificatie

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Aandacht voor geweld tegen vrouwen tijdens internationale dag

Tijdens de Internationale dag voor uitbanning van geweld tegen vrouwen willen verschillende vrouwenorganisaties over de hele wereld de boodschap 'tot hier en niet verder' verspreiden. Overal ter wereld worden vrouwen lichamelijk, seksueel en psychologisch mishandeld, omdat ze vrouw zijn. Onder andere de Franse president Emmanuel Macron zal over dit onderwerp spreken, het aantal meldingen van seksueel misbruik in Frankrijk is sinds de beschuldigingen aan het adres van Hollywood-filmproducent Harvey Weinstein drastisch gestegen.

Feyenoord op bezoek bij FC Groningen

In de dertiende speelronde van de Eredivisie zijn zaterdagavond vier duels. Feyenoord speelt een uitwedstrijd bij FC Groningen, om 19.45 uur. VVV-Venlo ontvangt Willem II om 18.30 uur. Heracles krijgt om 19.45 uur NAC Breda op bezoek. sc Heerenveen en PEC Zwolle zorgen voor het slotstuk van de avond. Deze wedstrijd begint om 20.45 uur.

Laatste kwalificatie van Formule 1-seizoen in Abu Dhabi

In de Formule 1 wordt zaterdag de laatste kwalificatie van het seizoen verreden, op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Het wordt voor Max Verstappen de laatste kans om een goede startpositie te krijgen in het voor de Nederlander zo matig verlopen seizoen. De laatste weken steekt de Red Bull in betere vorm. De kwalificatie begint om 14.00 uur. Eerst is om 11.00 uur nog de derde vrije training..

En verder:

- Zaterdag wordt de Etnische Zakenvrouw van het Jaar verkozen. Het is de veertiende keer dat de prijs wordt uitgereikt. Chef-kok en restauranteigenaar Eveline Wu en Maggie Feng (CEO van Wittenborg University of Appleid Sciences) zijn genomineerd. Vorig jaar ging Tatjana Romanyk (topvrouw Aptitude Health) er met de onderscheiding vandoor.

- Is het de laatste tolvrije zaterdag Westerscheldetunnel.

- In Amsterdam-Zuidoost wordt gevierd dat het 50 jaar geleden is dat de eerste bewoners van de Bijlmer de sleutel van hun nieuwe huis kregen.

TV-Tip: Muse - Live at Rome Olympic Stadium

23.05-0.35 uur op NPO 3: De Britse rockband Muse staat bekend als een van de beste live-acts van het moment. Het concert in het Rome Olympic Stadium is misschien wel hun beste optreden tot nu toe. Het rocktrio speelt z'n grootste hits en voegt daar nog een flinke lading spektakel aan toe.

Weer:

Zaterdag schijnt af en toe de zon, maar er vallen ook enkele buien. Daarbij kan een keer wat natte sneeuw vallen. Het wordt 6 of 7 graden en de wind is rustig. Zondag is de westelijke wind meest matig. Ook dan vallen er enkele buien en is er wat zon bij 7 graden.

