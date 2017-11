Ollongren kan niet uitsluiten dat er meer Syrische IS-strijders in Nederland zijn

"Er zijn mensen in Nederland die een potentieel gevaar zijn voor de Nederlandse samenleving", zei de bewindsvrouw die verantwoordelijk is voor de veiligheidsdiensten na afloop van de ministerraad.

Of zich onder de terugkeerders ook IS-strijders van buitenlandse komaf bevinden zei de minister: "Dat kan. Er kunnen mensen in Nederland zijn die bij de strijd in Syrië betrokken zijn."

Deze IS-strijders worden niet opgepakt zolang zij niks strafbaars hebben gedaan, maar worden wel in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Ollongren benadrukt dat de diensten in actie komen zodra er sprake is van een reële dreiging. "Het belangrijkste is dat mensen realiseren dat acuut gevaar wordt voorkomen", aldus de minister.

De Balie

Ollongren reageerde op berichtgeving van de Volkskrant over een Syrische IS-strijder die met valse papieren in Nederland zou verblijven.

Het zou gaan om een 31-jarige man die in De Balie werd herkend door activisten van het burgercollectief 'Raqqa is Being Slaughtered Silently', die daar waren omdat een film over hun werk werd getoond. De man zou uit dezelfde regio in Syrië komen en mee hebben gevochten met Islamitische Staat (IS).

Ollongren wilde niet bevestigen of de IS-strijder de bijeenkomst in De Balie had bezocht, maar ontkende het ook niet. Ze benadrukte wel dat mensen die een bedreiging vormen "ontzettend goed" in de gaten worden gehouden en als het nodig is, worden die ook opgepakt.

Systeem

Of deze man een bedreiging voor de veiligheid is geweest, kon de minister niet zeggen. Wel is het zo dat de veiligheidsdiensten aan de bel kunnen trekken als zij inschatten dat er acuut gevaar dreigt. Het Openbaar Ministerie zal dan tot actie overgaan. Daar moet wel een juridische grondslag voor zijn. "Zo werkt het systeem", zei de minister.

Afgaande op het bericht uit de Volkskrant, kan worden geconcludeerd dat er dus onvoldoende juridische grondslagen zijn geweest om in te grijpen.

Op de vaststelling dat er niet gecontroleerd kan worden of er fouten zijn gemaakt door de veiligheidsdiensten antwoordde premier Mark Rutte in zijn wekelijkse persconferentie: "Zo is het." "Het belang van de nationale veiligheid gaat boven openheid", aldus Rutte.

Ook hij wilde niet op de zaak ingaan, maar begrijpt "dat mensen geschrokken zijn".