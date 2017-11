Dit wordt het nieuws: Uitspraak zaak Vindicat, Vitesse-Lazio in Europa League

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Uitspraak in zaak mishandeling Vindicat

De 24-jarige Wouter B. krijgt te horen of en welke straf hij krijgt opgelegd voor het mishandelen van een aspirant-lid van studentencorps Vindicat in Groningen. Eerder eiste het Openbaar Ministerie een taakstraf van 180 uur. Daarnaast eiste ze een celstraf van 91 dagen, waarvan 90 voorwaardelijk. B. stond tijdens een ontgroening in 2016 op het hoofd van een 19-jarig aspirantlid, die daardoor een hersenoedeem, een zwelling van de hersenen, opliep.

Ex-baas Slotervaartziekenhuis voor de rechter

Voormalig bestuursvoorzitter Aysel Erbudak van het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis moet voor de rechter verschijnen op verdenking van verduistering van ongeveer 1,2 miljoen euro van het ziekenhuis en valsheid in geschrifte. Erbudak werd in maart 2013 wegens conflicten in het ziekenhuis ontslagen. Twee jaar geleden besloot de rechter dat zij het Slotervaartziekenhuis 1,7 miljoen euro moet terugbetalen. Een paar maanden daarna werd ze persoonlijk failliet verklaard.

Vitesse tegen Lazio Roma in Europa League

Vitesse gaat in zijn vijfde groepsduel in de Europa League op bezoek bij Lazio Roma. De Arnhemmers staan er met één punt uit vier duels zeer slecht voor. Alleen bij winst in Stadio Olimpico maakt de ploeg van trainer Henk Fraser nog kans op overwintering. Lazio, dat met Stefan de Vrij een Nederlander onder contract heeft staan, is na vier zeges al zeker van een plek bij de laatste 32. Eerder wonnen de Italianen in de Gelredome enigszins fortuinlijk met 2-3 van Vitesse.

Uitspraak in zaak fataal ongeval door appende bestuurder

De rechter doet uitspraak in de zaak van de 26-jarige Pamela H. uit Den Burg op Texel. Zij wordt ervan beschuldigd op 30 maart op een slecht verlichte weg al append de 21-jarige Yannick Frijns te hebben doodgereden. Eerder werd er zes maanden gevangenisstraf en twee jaar rijontzegging tegen haar geëist.

En verder:

- Vieren Amerikanen en Canadezen Thanksgiving.

- Hebben de Voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk, en de Oekraïense president Petro Poroshenko een ontmoeting.

TV-Tip: 2Doc: Chantal blijft slapen

20.30-21.30 uur - RTL4: In deze uitzending is Chantal Janzen op bezoek bij Fred van Leer en dat levert een hoop lol op. Midden in Rotterdam houden de twee samen een echte hakkenrace. Bij Jan Versteegh blijkt dat kat Rob naar de dierenarts moet. En daarnaast moet Rob ook wennen aan de baby die gaat komen. Chantal ontpopt zich tot een ware kattentherapeut.

Weer:

Het is donderdag wisselend bewolkt. Vooral in de ochtend neemt de kans op buien toe, waarna het in de middag weer minder vaak zal regenen. Het wordt 13 tot 15 graden. Tijdens de regen kan het wel wat koeler zijn. Desondanks is het zacht voor de tijd van het jaar.

