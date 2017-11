Dit wordt het nieuws: Uitspraak tegen Mladic, Juventus tegen FC Barcelona

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Uitspraak tegen Mladic

Het Joegoslavië-Tribunaal doet uitspraak tegen Ratko Mladic, de voormalige commandant van de Bosnische Serviërs. De aanklagers hebben een levenslange celstraf geëist tegen Mladic. Volgens hen speelde Mladic een centrale rol in de gruwelijkheden van de Bosnische burgeroorlog (1992-1995). Het proces duurt al ruim vijf jaar. De verdediging heeft betoogd dat Mladic nooit het bevel heeft gegeven tot moordpartijen.

Pleidooi advocaten agenten zaak Henriquez

Woensdag komen de advocaten van de twee agenten die betrokken waren bij de fatale aanhouding van Mitch Henriquez aan het woord. Hun pleidooi volgt op de strafeis van het Openbaar Ministerie van maandag. Het OM zegt dat de agenten schuldig zijn aan mishandeling, maar dat een schuldigverklaring straf genoeg is. De agenten zelf hebben altijd gezegd dat het toegepaste geweld nodig was bij de arrestatie van de man omdat hij hevig verzet bood.

Juventus - Barcelona in Champions League

In de Champions League worden ook op woensdag de voorlaatste groepsduels gespeeld. Op NU.nl wordt het onderonsje tussen Juventus en FC Barcelona live uitgezonden. De Spanjaarden gaan met tien punten uit vier duels bovenaan in Groep D. Juve heeft drie punten minder en Sporting Lissabon staat derde met vier punten. Barça is bij een gelijkspel daarom al zeker van een plek in de achtste finale. De aftrap is om 20.45 uur, de uitzending begint om 20.00 uur.

Snel mag na filibuster vragen beantwoorden over de Wet Hillen

Na een urenlang debat mag staatssecretaris Menno Snel (Financiën) de vragen beantwoorden over het afschaffen van de Wet Hillen, een belastingkorting voor huiseigenaren. Vooral 50Plus vindt het een belachelijke maatregel en had om die reden vijftien uur spreektijd aangevraagd. De coalitie toonde zich ondanks het verzet onvermurwbaar en is voornemen om de wet vanaf 2019 in dertig jaar te schrappen. Dat levert de schakist in 2048 ieder jaar ruim een miljard euro op.

Bezoek minister Wiebes aan het aardbevingsgebied Groningen

Minister van Economische Zaken en klimaat Eric Wiebes brengt woensdag een bezoek aan het aardbevingsgebied in Groningen. Hij doet dat voor het eerst in zijn hoedanigheid als minister. Hij zal op verschillende locaties met bewoners en bestuurders praten over de gevolgen van de gaswinning in de regio. Minister Wiebes gaat onder andere naar Huizinge, Appingedam en Loppersum.

Zaak dood jongen Dordrecht

Woensdag is er een inleidende zitting in de zaak die draait om de dood van een 10-jarige jongen in Dordrecht. De jongen werd begin maart dood aangetroffen door de politie nadat de vader van de jongen hen had gewaarschuwd. De man zegt zijn zoon dood te hebben gevonden, maar de politie twijfelt aan dat verhaal. Uit sectie bleek de jongen door geweld om het leven te zijn gekomen. Het Openbaar Ministerie vervolgt de man voor betrokkenheid bij de dood van zijn zoon.

TV-Tip: 2Doc: House Rules NL

20.30-21.35 uur op Net5: Onder toeziend oog van Daphne Bunskoek verbouwden vijf koppels de afgelopen weken elkaars huis. Finalisten Henk en Astrid en Jamie en Charissa hebben nog één keer alles aan elkaar geklust om er met de hoofdprijs vandoor te gaan. En die is niet mis: twee jaar lang hypotheekvrij wonen!

Weer:

Woensdag overdag neemt de wind even iets af waarna hij 's avonds weer sterker wordt. Verder wordt het morgen mooi weer met vooral 's middags flink wat zon en maxima van 12 of 13 graden. Donderdag wordt het lokaal 15 graden met eerst zon, maar later buien. Het blijft ook dan flink waaien.

