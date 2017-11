Dit wordt het nieuws: Feyenoord tegen City, Motie voor aftreden Mugabe

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Motie voor aftreden Mugabe

De Zimbabwaanse regeringspartij ZANU-PF dient naar verwachting dinsdag een motie in om president Robert Mugabe af te zetten. De 93-jarige leider is volgens de partij inmiddels ook officieel geïnformeerd over zijn ontslag als partijleider. Het duurt mogelijk nog twee dagen voordat het parlement Mugabe tot aftreden dwingt. "We komen met een motie en tuigen vervolgens een commissie op. Als die woensdag verslag uitbrengt, stemmen we hem weg'', zei een topfunctionaris binnen de partij maandag. Mugabe verraste zijn landgenoten zondag door tegen alle verwachtingen in niet zelf op te stappen.

Feyenoord op bezoek bij Manchester City

Het nog puntloze Feyenoord gaat in zijn vijfde Champions League duel op bezoek bij koploper Manchester City. De ploeg van manager Pep Guardiola won tot nu toe al zijn groepswedstrijden en is al zeker van een plek in de achtste finales. Eerder dit seizoen won City met liefst 0-4 in De Kuip. Het is voor Feyenoord te hopen dat de schade ditmaal beperkt blijft. De regerend landskampioen steekt de laatste weken echter niet in grootse vorm.

Het duel tussen Feyenoord en Manchester City is live te zien op NU.nl.

CBS maakt prijsontwikkeling koopwoningen bekend

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt bekend hoe de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen in oktober verlopen is. In het derde kwartaal van dit jaar lagen de prijzen gemiddeld 7,6 procent hoger. Bovendien wisselde toen een recordaantal woningen van eigenaar. Het Kadaster liet vorige week al weten dat het aantal verkochte huizen in oktober weliswaar gestegen is ten opzichte van een jaar eerder, maar lager lag dan in september. De organisatie registreerde 20.143 verkochte woningen.

Strafeis in zaak aanbesteding OV in Limburg

Het Openbaar Ministerie komt dinsdag met een strafeis tegen de verdachten in de zaak die draait om de mogelijke fraude bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. Volgens het OM heeft Veolia-directeur René de Beer in ruil voor een baan geheime stukken van Veolia doorgespeeld aan de NS. Ook oud-topman Timo Huges was volgens het OM betrokken bij de aanbesteding die als doel had het openbaar vervoer in Limburg voor de periode 2017-2031 binnen te slepen. Volgens de betrokkenen is niets strafbaars gebeurd en is hooguit een non-concurrentiebeding geschonden.

TV-Tip: 2Doc: Piet is weg

20.25-21.30 uur op NPO 2: Toos Beentjes zoekt al dertig jaar naar haar op Texel vermist geraakte broer Piet. Wat is er toch met hem gebeurd? Deze documentaire focust niet op haar zoektocht, maar op de - zo lijkt het - desinteresse van de politie om Piet te vinden. "Hij spoelt wel aan. En anders vinden de toeristen hem wel."

Weer:

Dinsdag blijft het bewolkt en nog altijd hebben we op veel plaatsen met regen te maken. Uiteindelijk wordt het in het zuiden wel wat vaker droog. De temperatuur loopt op naar 11 tot 13 graden en er waait een matige zuidwestenwind. Woensdag is het op veel plaatsen droog met soms ook ruimte voor de zon. Het is zacht met 12 of 13 graden. Donderdag wordt het nog warmer met maxima tot lokaal 15 graden. Wel waait het stevig.

