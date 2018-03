Verwarring rond alarmmelding fataal voor peuter

Het slachtoffer was zaterdagmorgen bij een verjaardagspartijtje van haar nichtje aan de Matenasche Scheidkade in Papendrecht met twee kinderen aan het spelen. Door nog onbekende oorzaak is het meisje plotseling in het privé-zwembad terechtgekomen, aldus de politie.

Verwarring

Na enige tijd vond haar tante het kind in het zwembad. Familieleden, een verpleegkundige en een persoon met een EHBO-diploma hebben het meisje direct gereanimeerd. De 39-jarige oom belde ondertussen 112. De medewerkers daar begrepen dat het meisje in het openbare zwembad aan de Lange Tiendweg in Papendrecht was gevallen. Maar daar troffen de hulpverleners niemand aan. De hulpdiensten namen direct weer contact op met de 39-jarige man. Toen werd duidelijk dat het om een privé-zwembad ging aan de Matenasche Scheidkade.

Bij aankomst leefde het meisje nog. De traumahelikopter verleende assistentie op de Matenasche Scheidkade. Vervolgens is het slachtoffer naar het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam gebracht. Daar is het kind aan het begin van de middag overleden.