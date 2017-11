Dit wordt het nieuws: Oordeel hoofddoek bij politie, strafeis zaak Henriquez

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Oordeel over hoofddoek bij politie

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt over het dragen van een hoofddoek bij het politie-uniform. In oktober stapte een medewerker van de politie in Rotterdam naar het college, omdat niet werd toegestaan dat medewerkers een hoofddoek dragen in combinatie met het uniform. De vrouw is van mening dat hiermee onderscheid gemaakt wordt op basis van godsdienst. Volgens de politie is het de vrouw deels toegestaan om een hoofddoek te dragen tijdens haar werkzaamheden als administratief medewerkster, maar niet wanneer ze contact heeft met het publiek.

Zaak treinongeluk Winsum van start

In de rechtbank in Groningen gaat de zaak tegen een 30-jarige verdachte van start vanwege een ongeluk dat hij veroorzaakte met een trein op 18 november in 2016 nabij Winsum. De verdachte, de bestuurder van een melkwagen, stopte bij de onbewaakte spoorwegovergang niet voor de trein die naderde uit de richting van Winsum. Hierdoor vond er een aanrijding plaats tussen de trein en de melkwagen. De trein ontspoorde en diverse mensen raakten gewond.

Strafeis bekend in zaak Mitch Henriquez

Het Openbaar Ministerie maakt de strafeis bekend in de zaak Mitch Henriquez. Afgelopen donderdag liepen de nabestaanden van de Arubaan met hun advocaten uit onvrede over de gang van het proces de rechtszaal uit. De nabestaanden hebben het gevoel dat de rechtbank hun argumenten niet serieus neemt. Henriquez overleed in 2015 nadat hij was gearresteerd bij een muziekfestival in Den Haag. Onderdeel van de zaak is de vraag of Henriquez overleed door de hardhandige arrestatie.

Wijkverpleegkundigen in actie

Wijkverpleegkundigen voeren maandag actie tegen de in hun ogen onnodige administratie. Een dag lang doen ze uit protest alleen het papierwerk dat ten goede komt aan de cliënt of patiënt. Dit betekent dat ze onder meer de urenregistratie en formulieren voor de inspectie maandag overslaan.

En verder:

- Gaat premier Mark Rutte op bezoek bij de Duitse Bondskanselier Angela Merkel om tijdens een werklunch in Berlijn onder meer te spreken over de toekomst van Europese Samenwerking.

- Vieren de Britse koningin Elizabeth II en Prins Philip hun 70-jarig huwelijk

TV-Tip: Nachtzuster

21.20-22.20 uur - NPO1: Als het bezoek de hielen heeft gelicht, staat zij nog steeds monter aan je bed. Voor een babbeltje, een arm om je schouders of om even je te kussen op te schudden. De nachtzuster is een heldin. Vindt onder anderen Jaap, die met een gebroken nek in het ziekenhuis ligt. In deze documentaire staat ze in de spotlights.

Weer:

Liefhebbers van regen kunnen maandag hun hart ophalen. Vanuit het westen gaat het overal regenen. Structurele regen gaat in de avond over in buiig weer. De hoeveelheid water uit de hemel kan oplopen tot 20 mm. In het westen wordt het nog een graad of 11, in het noordoosten blijft het met 6 graden waterkoud. De wind draait naar het zuiden en is matig. Later kan de wind naar west draaien. (Bron: KNMI)

