Dit wordt het nieuws: PSV-PEC in Eredivisie, overleg over Rohingya

PSV tegen PEC Zwolle in Eredivisie

PSV speelt zondag tegen PEC. De uit Eindhoven begint aan de twaalfde speelronde met een voorsprong van acht punten op Ajax, PEC Zwolle en AZ. De Zwolse ploeg onder leiding van trainer John van 't Schip is de verrassing tot nu toe van dit seizoen. Er staan nog vier andere duels op het programma, waaronder de ontmoeting tussen FC Utrecht en het sterk presterende Excelsior, de nummer zeven van de ranglijst. AZ sluit de speelronde af met een bezoek aan hekkensluiter Roda JC.

Ministers praten verder over Rohingya-crisis in Myanmar

De ministers van Buitenlandse Zaken van China, Japan, Duitsland en Zweden gaan zonder in Bangladesh verder met hun gesprek over het repatriëren van duizenden Rohingya-vluchtelingen die al sinds augustus vastzitten in Bangladesh. Ze zijn op de vlucht voor het geweld tegen de islamitische minderheid in hun land. De Rohingya beschuldigden Myanmarese militairen en burgermilities eerder van moordpartijen, verkrachtingen en het platbranden van dorpen. Het leger stelde eerder dat hier geen sprake van is.

En verder:

- Gaan de Chilenen naar de stembus om een nieuwe president te kiezen.

- Is de start van de Kunstbeurs PAN Amsterdam.

- Is het Wereldtoiletdag.

TV-Tip: Liar

21.25-22.20 uur - NPO1: Pedicure Judith verruilt Loosdrecht voor Luxemburg. In het plaatsje Tarchamps neemt ze een camping over met honderd plaatsen, een zwembad en een restaurant. Zelf heeft ze niet de financiële middelen om de aanzienlijke koopsom op te hoesten. Maar gelukkig is goede vriend Patrick bereid dat voor haar te doen.

Weer:

Zondag wisselen zon en buien elkaar af. Het waait matig tot krachtig aan de kust en het wordt 9 graden. Tijdens de buien daalt de temperatuur wel en door de wind kan het dan ook kouder aanvoelen.

