Dit wordt het nieuws: Bijeenkomst over Puigdemont, uitspraak cold case-zaak

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Brusselse raadkamer bijeen over besluit uitlevering Puigdemont

De Brusselse raadkamer komt achter gesloten deuren bijeen om zich te buigen over het Europese aanhoudingsbevel dat Madrid heeft uitgevaardigd voor de Catalaanse ex-premier Carles Puigdemont en vier van zijn voormalige ministers. Naar verwachting zal er nog geen besluit worden genomen over wel of niet uitleveren, daarvoor is de zaak te complex en is er meer tijd nodig om tot een oordeel te komen. Puigdemont en zijn ministers mogen de uitspraak in vrijheid afwachten.

Uitspraak coldcasezaak moord Miriam Sharon

In de coldcasezaak van de moord op Miriam Sharon is eind oktober een celstraf van zestien jaar geëist tegen verdachte Daniel E.. De 36-jarige vrouw werd in 1990 in haar huis in Den Haag met messteken gedood, terwijl haar dochtertje in de kamer ernaast lag te slapen. De zaak werd heropend door een zogeheten coldcase-team van de politie. Met nieuwe technieken werd een DNA-spoor aangetroffen op een sigaret en een nagelschaartje in de woning. Een vergelijking in de DNA-database leverde een match op met de 53-jarige E., eveneens uit Israël afkomstig.

Uitspraak zaak dodelijk ongeval Loosdrecht

De rechtbank in Lelystad doet uitspraak in de zaak van een dodelijk ongeval in Loosdrecht op 16 maart 2016. Een 54-jarige vader en zijn 32-jarige zoon worden ervan verdacht bij een straatrace een 19-jarig meisje uit Hilversum te hebben doodgereden. De vader scheurde met zijn Porsche de weg op en schepte het meisje frontaal. De zoon wist dat zijn vader had gedronken. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen de vader en zoon respectievelijk vijf en drie jaar cel geëist.

En verder:

- Gaat de plaatsing van de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal van start. Het project neemt drie dagen in beslag: vrijdag begint het transport en zondag gaat de brug het kanaal over.

- Is het Wereld Prematurendag. Wereldwijd worden 15 miljoen baby's te vroeg geboren en meer dan een miljoen sterven als gevolg. Baby's die overleven hebben vaak levenslange gezondheidsproblemen zoals hersenverlamming, zicht- en gehoorverlies en verstandelijke handicaps.

TV-Tip: What Really Happens in Bali

20.30-21.30 uur op RTL 5: Jaarlijks reizen er meer dan een miljoen Australiërs af naar het magische Bali. Maar wat gebeurt er als ze zich daar helemaal laten gaan? Het enige wat de makers van dit programma hoefden te doen, was de camera aanzetten en alle waanzin filmen. Spoiler alert: de Engelsen in Lloret verbleken bij deze Aussies.

Bekijk hier meer tv-tips

Weer:

Vrijdag is er nu en dan zon, met vooral in het noorden ook een buitje. Het wordt 9 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. In het weekend vallen meer buien. Vooral zaterdag kunnen er een paar stevige buien vallen. Het wordt 7 tot 9 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg