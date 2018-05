Vijfde Haarlemse straatrover opgepakt

De jongens, allemaal oorspronkelijk van buitenlandse afkomst, hadden het volgens de politie gemunt op blanke Nederlandse jongens tussen de twaalf en achttien jaar oud. Naar aanleiding van publiciteit rond het oppakken van de straatbende heeft zich nog een slachtoffer bij de politie gemeld.

De verdachten zijn van Surinaamse, Marokkaanse, Koerdische, Irakese en Tunesische afkomst. Ze opereerden in wisselende groepjes van twee tot drie personen en trokken hun slachtoffers van de fiets af, sloegen ze in elkaar en beroofden ze van wiet en sigaretten.

"Of ze echt een racistisch motief hadden, moet de rechter uitmaken", aldus een politiewoordvoerder. "Het was een vorm van verveling en zich afzetten tegen de maatschappij."

Spanningen

Een jongerenwerkster van jongerencentrum Prisma in Haarlem zegt dat zij niets heeft gemerkt van spanningen tussen jongeren uit verschillende bevolkingsgroepen. "Laten we hopen dat dit een incident is en dat het niet escaleert. Dat is nu onze zorg. We gaan hier zeker over praten met onze bezoekers. Dit is heel schokkend, omdat het om zulke jonge jongens gaat."