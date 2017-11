Dit wordt het nieuws: Vervolg zaak Mitch Henriquez, stemming belastingplan VS

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Huis van Afgevaardigden VS stemt over belastinghervorming

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemt over de belastinghervorming die eerder door de Republikeinse fractie is gepresenteerd. Het plan bevat onder meer de door president Donald Trump beloofde verlaging van de vennootschapsbelasting van 35 naar 20 procent. Het belastingplan is de grootste wijziging van de Amerikaanse belastingwetgeving sinds de jaren tachtig. De Republikeinen zijn ervan overtuigd genoeg stemmen te hebben om de hervormingsplannen door te voeren.

Vierde dag zaak Mitch Henriquez

Donderdag vindt de vierde en waarschijnlijk laatste zitting van deze week plaats in de zaak rond de fatale aanhouding van Mitch Henriquez. Het is de laatste dag in aanloop naar het requisitoir van het Openbaar Ministerie en de strafeis op maandag. De vrijdag is nog wel gereserveerd als uitloopdag.

Meer duidelijkheid over situatie in Zimbabwe

Donderdag wordt waarschijnlijk meer duidelijk over de situatie in het Afrikaanse land Zimbabwe. In de nacht van dinsdag op woensdag heeft het leger de macht in het Afrikaanse land overgenomen, stelt regeringspartij ZANU-PF. President Mugabe heeft huisarrest opgelegd gekregen. Het leger ontkent echter dat sprake is van een staatsgreep. Op de staatstelevisie zei een woordvoerder van het leger dat het niet gaat om een staatsgreep, maar om een "bloedeloze correctie".

Brits Lagerhuis debatteert over Europese intrekkingswet

Het Britse Lagerhuis debatteert voor de tweede dag over de Europese intrekkingswet. Het wetsvoorstel, dat het EU-recht in de Britse wetgeving moet integreren om ervoor te zorgen dat het Verenigd Koninkrijk op het moment van de Brexit hetzelfde regelgevingskader heeft als de EU, wordt gezien als de volgende grote horde voor premier Theresa May. Als de wet door het lagerhuis komt, worden alle voorgestelde amendementen door het hogerhuis verder onderzocht.

En verder:

- Is het zowel Wereld Filosofiedag als Internationale dag van de verdraagzaamheid.

TV-Tip: Keuringsdienst van Waarde: Terug naar de basis

20.25-20.55 uur op NPO 3: Negen van de tien Nederlanders heeft het over de ‘boter’ die hij op zijn brood smeert, terwijl hij toch echt zijn mes in een kuipje margarine plant. Hoe is het gekomen dat bij uitstek een zuivelland als Nederland massaal aan de margarine is gegaan?

Weer:

Ook donderdag zijn er weer veel wolken, met lokaal wat lichte regen. Mogelijk breekt in het zuidoosten even de zon door. Het wordt 9 tot 12 graden. Vanaf vrijdag komt er meer ruimte voor de zon. Vrijdag is het op veel plaatsen droog, in het weekeinde is het tamelijk wisselvallig en waait het ook harder. Het is vooral zaterdag minder zacht.

