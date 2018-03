Honderden doden door zware aardbeving in Iran (video)

Bekijk video

De beving richtte schade aan in zeker acht provincies. Het epicentrum lag in de provincie Qazvin. In twintig dorpen in dit gebied is vrijwel de helft van de woningen beschadigd, zo meldde het persbureau IRNA. De ziekenhuizen liggen er vol met gewonden.

Ook in de provincie Hamedan vielen doden en gewonden. In de hoofdstad Teheran gingen veel inwoners angstig de straten op. Een forse naschok heeft flinke schade aangericht rond het dorp Avaj, dat vlakbij Qazvin ligt.