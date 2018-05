Amsterdam gaat hinder op metrostations te lijf

Per 1 april letten extra surveillanten en agenten scherp op drugsgebruik, zakkenrollers, dieven en zaken zoals het wegwerpen van afval, bedelaars, doelloos rondhangen, zwartrijden en alcoholgebruik. Op de metrohaltes Nieuwmarkt, Waterlooplein, Weesperplein en Wibautstraat komen de hele dag ingangscontroleurs. De politie gaat een lik op stukbeleid voeren.

Alle betrokken partijen hebben dinsdag een 'veiligheidsarrangement' ondertekend, dat in 2003 al voor het gebied rond Amsterdam Centraal Station in het leven is geroepen. Daar heeft dit gewerkt, zo blijkt uit de cijfers. Een paar jaar geleden liepen nog 350 overlastveroorzakers rond op het Stationsplein, nu is dat nog maar een enkeling. Het drugs- en alcoholgebruik is afgenomen en reizigers zeggen zich veiliger te voelen.

Reizigers hebben al vaak aangegeven de sfeer op de ondergrondse metrostations griezelig te vinden. Door drugsverslaafden, drugshandelaren en zwartrijders voelen veel mensen zich er onveilig. Met de maatregelen moet het aantal slachtoffers van criminaliteit en geweld op 1 januari 5 procent zijn afgenomen ten opzichte van het niveau op 1 januari 2004. Het percentage Amsterdammers dat zich onveilig voelt in en rond het Amsterdamse openbaar vervoer, moet in die twee jaar 4 procent zijn gedaald.