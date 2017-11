Dit wordt het nieuws: Uitspraak gaswinning, debat dividendbelasting

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Uitspraak Raad van State over gaswinning

De Raad van State maakt de beslissing bekend over gaswinning uit het Groningenveld. De Groningers willen veel minder gaswinning of zelfs stopzetting. Ze wijzen op de aardbevingen die worden veroorzaakt door de winning. De NAM wil duidelijkheid over de hoeveelheid gas die zij mogen winnen om te voldoen aan de veiligheidsnorm. Minister Kamp besloot vorig jaar tot verlaging van 10 procent na een reeks lichte aardbevingen bij Loppersum. Eerder had hij bepaald dat er 24 miljard kuub mocht worden gewonnen, maar dat werd dus 21,6 miljard kuub.

Debat over dividendbelasting

De Tweede Kamer debatteert opnieuw over de afschaffing van de dividendbelasting. Het is voor de derde keer in twee weken dat het kabinetsvoornemen, dat 1,4 miljard euro kost, aan bod komt. Veel standpunten zijn dan ook al duidelijk: de coalitiepartijen hameren op werkgelegenheid, de oppositie vindt het een te riant cadeau voor multinationals. Voor VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is het onbespreekbaar dat er nog aan het plan wordt gesleuteld.

Dialoog tussen regering en oppositie Venezuela hervat

De regering en de oppositie in Venezuela gaan opnieuw met elkaar in gesprek. Het is de derde poging in een jaar tijd van de regering van president Nicolás Maduro en zijn tegenstanders om uit de politieke patstelling te geraken. De twee eerdere pogingen eindigden in verwijten over en weer en het uitblijven van enige vooruitgang terwijl de economische crisis in het land heeft geleid tot een gebrek aan voedsel en de uitbraak van epidemieën.

En verder:

- Wordt het proces over de Kasteelmoord hervat.

TV-Tip: Van A naar B

20.35-21.25 uur op NPO 1: In dit tweede seizoen geen Russische praktijken meer, maar doen Katja en Daan het op z'n Grieks. Vanuit hoofdstad Athene voert de reis naar het Italiaanse Bologna. Het doel: passagiers oppikken en met hen zoveel mogelijk kilometers maken. Degene die de meeste kilometers mét passagiers rijdt, wint eeuwige roem.

Bekijk hier meer tv-tips

Weer:

Woensdag wordt het 10 tot 12 graden. Het blijft bewolkt en soms valt er wat regen of motregen. De wind is zwak tot matig en waait uit het zuidwesten. Donderdag verandert er nog niet veel, maar vanaf vrijdag komt er meer ruimte voor de zon. In het weekeinde is het tamelijk wisselvallig en waait het ook harder.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg