Dit wordt het nieuws: Bodemprocedure over luchtkwaliteit, oefenduel Oranje

Bodemprodecure eis luchtkwaliteit Milieudefensie

In de rechtbank in Den Haag dient de bodemprocedure over de eis van Milieudefensie. De milieubeweging eist dat de Nederlandse Staat stopt met het schenden van mensenrechten, in het bijzonder het recht op gezondheid. De gezondheid van burgers loopt ernstige schade op, doordat de staat volgens Milieudefensie te weinig doet aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Daarmee wordt het grondrecht op gezondheid geschonden en overtreedt Nederland de Europese luchtkwaliteitswet.

Cijfers economische groei derde kwartaal

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt dinsdag bekend hoe de economische groei in Nederland is uitgevallen in het derde kwartaal. Ook gaat het statistiekbureau in op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. In het tweede kwartaal liet de Nederlandse economie een "uitzonderlijk sterke groei" zien van 1,5 procent op kwartaalbasis. Een groeicijfer van deze grootte is deze eeuw pas twee keer eerder gemeten. Het was het dertiende kwartaal op rij dat de economie in de lift zat.

Laatste interland Oranje onder Advocaat

Oranje speelt zijn laatste interland van 2017 en ook de laatste onder Dick Advocaat, die er niet in slaagde om het Nederlands elftal naar het WK in Rusland te leiden. De bondscoach mist door afmeldingen liefst zeven spelers. Tegenstander Roemenië gaat eveneens niet naar het WK. Oranje speelt pas komend najaar weer een competitieve interland, zodat de komende maanden gevuld zijn met oefeninterlands. De wedstrijd begint om 20.00 uur en wordt live uitgezonden op NU.nl.

Ierland en Denemarken strijden om laatste Europese WK-ticket

Ierland en Denemarken strijden om het laatste WK-ticket van Europa. Het heenduel tussen beide landen eindigde vorige week in Kopenhagen in 0-0. Bij de Denen zitten Ajacieden Lasse Schöne, Kasper Dolberg en Feyenoorder Nicolai Jörgsensen in de selectie. Denemarken was in 2010 voor het laatst present op een WK, Ierland was in 2002 voor het laatst van de partij.

En verder:

- Is het requisitor in het hoger beroep van Jos van Rey in het Gerechtshof in Den Haag.

- In Ahoy blikken Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik vooruit op hun gevecht van 9 december.

- Is het Wereld diabetes dag.

TV-Tip: Nigella: At My Table

17.15-17.50 uur op 24Kitchen: Nigella Lawson is wars van al dat veganistische konijnenvoer. De Britse keukenprinses zet haar tanden veel liever in een mals stukje lamsvlees en lepelt zonder moeite een bak chocolademousse leeg. In haar nieuwste kookprogramma kookt ze wat ze zelf ook het liefst op tafel zet. Geen ingewikkeld geleuter, maar tips en tricks waar je iets aan hebt.

Bekijk hier meer tv-tips

Weer:

Dinsdag is het bewolkt en valt er soms wat lichte regen of motregen. In het zuidoosten is eerst nog wat zon. Het wordt 8 tot 11 graden en er waait een matige zuidwestenwind. Woensdag blijft bewolking overheersen en is het vrij grijs met soms nog een spatje regen of motregen.

