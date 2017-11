Kustwacht waarschuwt voor onbemand zeiljacht voor Zuid-Hollandse kust

De zeiler, een 63-jarige Canadees, is zaterdag tijdens een reddingsactie door de Kustwacht van boord gehaald. Zijn schip is daarna onbemand achtergelaten op zee.

De zeiler had volgens een woordvoerder van de Kustwacht zijn schip pas gekocht in het Engelse Lowestoft en was op de Noordzee in problemen gekomen. Pas op de vierde dag werd een van zijn vuurpijlen opgemerkt, waarna de Kustwacht een helikopter stuurde.

''De man maakte het goed, maar had geen idee waar hij was. Bovendien had hij geen goede maritieme communicatieapparatuur aan boord", vertelt de woordvoerder van de Kustwacht. De Canadees is zaterdag veilig aan wal gebracht.

Stuurloos

Een reddingsboot van de KNRM van Hoek van Holland heeft vervolgens geprobeerd het schip te slepen, maar nadat de sleep een aantal keren was gebroken, is besloten het schip los te laten en onbemand achter te laten.

De Kustwacht waarschuwt het scheepvaartverkeer voor het stuurloze zeiljacht, dat de Zuid-Hollandse kust steeds dichter nadert. Iedere vier uur krijgt de scheepvaart nieuwe informatie over de positie van de zeilboot.

Volgens de woordvoerder is het geen taak van de Kustwacht het schip te bergen en een bergingsmaatschappij komt pas in actie na een opdracht van een verzekeringsmaatschappij. Het valt niet te voorspellen waar of wanneer het schip strandt.