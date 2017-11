Dit wordt het nieuws: Rechter beslist over Laura H, start zaak-Henriquez

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Uitspraak in zaak jihadverdachte Laura Hansen

De rechtbank in Rotterdam doet uitspraak in de zaak van jihadverdachte Laura Hansen. Het Openbaar Ministerie eiste eerder 35 maanden cel, waarvan 11 onvoorwaardelijk. Dat betekent dat als de rechter de strafeis volgt de vrouw niet de cel in hoeft. Hansen heeft al een jaar in voorarrest gezeten. Het OM beschuldigt haar van deelname aan de terroristische organisatie Islamitische Staat en van het voorbereiden van terroristische misdrijven, samen met haar man Ibrahim. Eerder werd Hansen ook verdacht van het plannen van een aanslag, maar het OM had hier niet voldoende aanwijzingen voor.

Zaak-Mitch Henriquez van start

De strafzaak van twee agenten naar aanleiding van de dood van Mitch Henriquez gaat van start. Henriquez overleed in 2015 nadat hij was gearresteerd bij een muziekfestival in Den Haag. Onderdeel van de zaak is de vraag of Henriquez overleed door de hardhandige arrestatie. Aanvankelijk werd door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gemeld dat hij door het toepassen van de nekklem was overleden. Later kwam forensisch arts Kees Das, in opdracht van de verdediging, met een nieuw rapport over de doodsoorzaak. Hij concludeerde dat de 42-jarige Arubaan door hartfalen overleed.

Aanslagen Parijs herdacht

In Parijs worden de aanslagen van 2015 herdacht. Het is maandag precies twee jaar geleden dat er op verschillende locaties in de Franse hoofdstad, onder meer in het stadion Stade de France en in concertzaal Bataclan, honderddertig mensen om het leven kwamen. 368 mensen raakten gewond. De aanslagen waren de bloedigste in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. De Franse president Emmanuel Macron zal de verschillende plekken in de stad ter gelegenheid van de herdenking bezoeken.

Vredesmacht Oekraïne

Afgezanten van de Verenigde Staten zullen in het Servische Belgrado de bereidheid van Rusland testen om een VN-vredesmacht naar het oosten van Oekraïne te sturen. Zo'n twintigduizend manschappen zouden daar een poging moeten gaan doen om het vastgelopen Minsk-vredesproces nieuw leven in te blazen. De hoop bestaat in Europa dat de Russische president Vladimir Poetin naar een manier zoekt om de ondersteuning vanuit Moskou aan Oekraïense separatisten te beëindigen.

​En verder:

- Gaat de Week van de Werkstress van start.

- Stemt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over het Olympisch Bestand, waarmee veiligheid tijdens de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea gewaarborgd moet worden.

TV-Tip: Het Sinterklaas Journaal

18:00 - 18:10 op NPO 3: Terwijl de kleintjes vol spanning volgen wat voor avonturen Sinterklaas beleeft in de aanloop naar de intocht en tijdens zijn verblijf in Nederland, vragen de volwassenen zich elk jaar af of Piet een make-over krijgt. Gelukkig kunnen we erop vertrouwen dat Sinterklaas gewoon zichzelf blijft.

Weer:

De dag begint net zo troosteloos als zondag: grauw en nat. Pas in de loop van de middag en avond neemt het aantal buien af. Aan de kust wordt het toch nog een graad of tien. In het begin voelt het wat frisser door de wind, maar die neemt geleidelijk aan wat af.

