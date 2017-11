Dit wordt het nieuws: Verstappen in Brazilië, herdenking Eerste Wereldoorlog

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Verstappen in GP Brazilië

In Brazilië staat de voorlaatste Grand Prix van het jaar op het programma. Max Verstappen reed op Interlagos vorig jaar een legendarische race. Hij hield zijn auto op knappe wijze uit de vangrail nadat hij dreigde te crashen en maakte in het slot van de Grand Prix een inhaalrace waarbij hij opschoof van de zestiende naar de derde plek. Na zijn zeges in Maleisië en Mexico hoopt Verstappen op nieuw succes in Brazilië. Lewis Hamilton, die hier vorig jaar won, is al zeker van de wereldtitel.

Slachtoffers Eerste en Tweede Wereldoorlog herdacht in Londen

De slachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog worden in Londen herdacht tijdens Remembrance Sunday. Eerder werd al bekend dat Koningin Elizabeth II afziet van de kranslegging bij de Cenotaaf omdat ze, zo meldde een bron in het paleis, opziet tegen de fysieke belasting. De 91-jarige vorstin laat deze plechtigheid over aan haar zoon, Prins Charles, die geleidelijk meer en meer taken van haar overneemt. The Queen volgt de plechtigheid bij het monument op Whitehall op 12 november vanaf het balkon van het nabijgelegen ministerie van Buitenlandse Zaken met echtgenoot prins Philip (96) aan haar zijde.

Turkse president Erdogan naar Rusland

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan brengt een bezoek aan Moskou, waar hij naar verwachting de aanschaf van een Russisch S-400 luchtdoelraket zal bespreken. Daarnaast staat de uitnodiging van Rusland aan Koerdische troepen om deel te nemen aan een Syrisch vredescongres op de planning. Turkije wil namelijk niet dat de Koerden hierbij betrokken worden. Na zijn bezoek aan Rusland zal Erdogan op 14 november doorreizen naar Koeweit.

Slotrace MotoGP in Valencia

WK-leider Marc Marquez verdedigt zondag in de laatste race van het MotoGP-seizoen in Valencia een voorsprong van 21 punten op de nummer twee, de Italiaan Andrea Dovizioso. Marquez kan voor eigen publiek beslag leggen op zijn vierde wereldtitel. In de laatste race van het seizoen maakt Michael van der Mark voor de tweede keer zijn opwachting in de koningsklasse van de motorsport. De Rotterdammer debuteerde twee weken geleden in Maleisië met een zestiende plaats. Ook in Valencia vervangt hij de zieke Duitser JonasFolger.

​En verder:

- wordt in Thialf de eerste World Cup van het schaatsseizoen verreden. Bekijk hier het programma.

- zijn de 2017 MTV Europe Music Awards in het Wembley-stadion in Londen.

TV-Tip: Stegeman op de Bres

21:30 - 22:30 op SBS6: Ook dit seizoen gaat Alberto Stegeman gewapend met een draaiende camera de strijd aan met instanties of de minder sympathiek medemens. In de eerste aflevering van dit seizoen springt hij op de bres voor Mario en Kim. Mario's uitkering is onterecht stopgezet en Kim verhuurde haar huis, maar kon fluiten naar haar centen.

Weer:

Zondag is het vrij koud met hooguit 7 of 8 graden. Er is daarbij tamelijk veel bewolking en verspreid trekken stevige buien over, soms met hagel en onweer. Het noorden heeft wat vaker ook zon. De wind waait uit west tot noordwest en is matig tot krachtig, aan zee hard, 3 tot 7 Bft.

