Voormalig FIFA-voorzitter Blatter beschuldigd van seksuele intimidatie

Het zou gebeurd zijn tijdens het FIFA-gala in januari 2013, waar de prijzen voor de beste speler en speelster ter wereld van 2012 werden uitgereikt. De 36-jarige Solo zegt in een interview, dat zaterdag verschijnt in de Portugese krant Expresso, dat Blatter haar tijdens de ceremonie bij haar billen vastpakte.

"Het gebeurde vlak voordat ik het podium opging", vertelt de keepster, die vorig jaar haar laatste van 202 interlands speelde. Ze moest het podium op om de prijs voor de beste speelster ter wereld uit te reiken aan haar Amerikaanse teamgenote Abby Wambach.

"Ik was in shock, maar moest me snel weer oprichten om mijn teamgenoot de grootste prijs van haar carrière te geven. Ik verlegde mijn focus naar Abbey."

Solo heeft nooit eerder geproken over het incident, omdat ze Blatter direct wilde confronteren. Omdat ze meteen het podium op moest was daar tijdens het gala geen tijd voor en daarna heeft ze de inmiddels 81-jarige Zwitser nooit meer gezien.

Meer misstanden

Overigens is er volgens Blatter niets waar van de beschuldigingen van Solo. "Het is belachelijk", meldt hij via een woordvoerder. Toch is de beschuldiging de zoveelste kras op het imago van Blatter, die na tal van corruptieschandalen binnen de FIFA in 2015 zijn afscheid aankondigde als voorzitter.

De ethische commissie van de wereldvoetbalbond schorste hem vervolgens voor zes jaar vanwege "onethisch handelen".

Reden van de schorsing was een dubieuze betaling van Blatter in 2011 aan UEFA-voorzitter Michel Platini van zo'n 1,8 miljoen euro. Platini kreeg ook een zware straf. De Fransman werd voor vier jaar uit het voetbal verbannen.