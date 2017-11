Politie Den Haag zwijgt over moord op leider Iraanse verzetsgroep

Wel hoopt het rechercheteam dat de zaak onderzoekt zelf meer informatie te krijgen door er dinsdag aandacht aan te besteden in Opsporing Verzocht en het regionale tv-programma Team West.

Slachtoffer Ahmad Mola Nissi was leider van een separatistische Arabische groep die streeft naar een onafhankelijke staat in het zuidwesten van Iran.

De regering in Teheran beschouwt de zogeheten Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz (ASMLA) als terroristisch. De militante tak heeft meerdere bomaanslagen gepleegd in Iran.

Dwarsbomen

Een vriend van het slachtoffer zei vrijdag tegen Omroep West dat Nissi maanden geleden al bij de politie had gemeld dat hij werd bedreigd. Volgens deze Adel Soiedi deed de politie daar niets mee.

In het belang van het onderzoek wil de politie nu niet op vragen hierover reageren. Dat "zou het onderzoek in een later stadium kunnen dwarsbomen", liet de politie vrijdagavond weten.