Dit wordt het nieuws: Strafeis zaak Romy, kans op ontmoeting Trump en Poetin

Strafeis bekendgemaakt in zaak moord Romy uit Hoevelaken

De 14-jarige verdachte van de moord op Romy uit Hoevelaken hoort welke straf het Openbaar Ministerie tegen hem eist. De rechtbank in Utrecht heeft de hele dag uitgetrokken voor de zaak, die achter gesloten deuren wordt behandeld omdat de verdachte minderjarig is. Het lichaam van de 14-jarige Romy werd begin juni gevonden in een sloot in Achterveld. Ze bleek door een misdrijf om het leven te zijn gekomen.

Mogelijke ontmoeting Trump en Poetin

De Amerikaanse president Donald Trump zal tijdens zijn reis door Azië aanschuiven bij een top van de Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Hij zal tijdens een speech de Amerikaanse visie op een vrij en open Indo-Pacific uiteenzetten en het belang van de regio voor de Amerikaanse economie benadrukken. Volgens geruchten heeft Trump naast de APEC-top ook afspraak met de Russische president Vladimir Poetin om over de situatie met Noord-Korea te praten.

Jong Oranje speelt tegen Andorra

Jong Oranje speelt op De Vijverberg in Doetinchem tegen Andorra. De ploeg van bondscoach Art Langeler moet winnen om zicht te houden op kwalificatie voor het EK 2019 in Italië en San Marino. Jong Oranje staat met vijf punten derde in groep 4 van de kwalificatie. Engeland (tien punten uit vier duels) en Schotland (zes punten uit drie wedstrijden) staan boven Nederland. De poulewinnaar plaatst zich voor het EK en de nummer 2 gaat naar de play-offs.

Patrouilleschip keert terug na hulp aan door orkanen getroffen gebied.

Patrouilleschip Zr.Ms. Zeeland keert terug in de thuishaven van Den Helder. Het schip heeft vier maanden geopereerd als stationsschip in het Caribisch Gebied en leverde een belangrijke bijdrage aan de noodhulp aan de Bovenwindse Eilanden en Dominica, nadat meerdere orkanen de eilanden troffen. Het schip bracht onder andere goederen naar het eiland Sint-Maarten.

​En verder:

- Worden de gesprekken tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk over de Brexit hervat.

- Is het de Dag van de Mantelzorg.

- Worden er verschillende WK-kwalificatiewedstrijden gespeeld, waaronder Zweden tegen Italië.

TV-Tip: Erica op reis

22:20 - 23:15 op NPO 1: Erica Terpstra mag haar koffer nog slechts twee keer pakken. Na een bezoek aan Vietnam en China heeft Omroep MAX besloten om te stoppen met het programma vanwege de kwakkelende gezondheid van de oud-politica. In deze aflevering bezoekt Terpstra Vietnam.

Weer:

Een gebied met regen en motregen trekt vrijdag van het zuidwesten naar het noordoosten over het land. 's Middags is het wel vaker droog. Er staat een matige tot krachtige wind en het wordt ongeveer 10 tot 12 graden.

