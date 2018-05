Groningen wil fietsen uit centrum weren

"Sommige stoepen staan zo vol, dat voetgangers over straat moeten gaan lopen", legt Mertens uit. "Dat kan levensgevaarlijke situaties opleveren. We krijgen daar al jaren klachten over van voetgangers." Het verbod zou moeten gaan gelden in het zogeheten kernwinkelgebied.

Nijmegen voerde al eerder een parkeerverbod voor fietsen in en de resultaten zijn daar goed. De gemeente Groningen en de winkeliersvereniging Groninger City Club gaan onderzoeken of in de noordelijke hoofdstad ook zo'n verbod kan komen. Bovendien wil de gemeente het fietsgedrag van de Groningers analyseren.

Voorwaarde zou wel zijn dat er voldoende extra stalling bij komt rond het centrum. Het voorstel moet binnenkort door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders worden goedgekeurd.