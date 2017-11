Dit wordt het nieuws: DJ's Serious Request bekend, Zaak-Vindicat vervolgd

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Besluit over informatieverzoek in zaak-Wilders

Het gerechtshof beslist over de verzoeken van de verdediging van PVV-leider Geert Wilders, om meer onderzoek te doen en getuigen te horen in zijn zaak. Wilders werd in december vorig jaar door de rechtbank schuldig verklaard aan groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie met zijn 'minder Marokkanen'-uitspraak. Hij ging tegen deze uitspraak in beroep. Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat het gerechtshof de eerder gedane verzoeken voor verder onderzoek afwijst. Er is volgens het OM geen onderzoek meer nodig. "Het dossier is compleet.''

Verdachte moet voorkomen in mishandelingszaak Vindicat

Een 24-jarige man moet voorkomen voor het mishandelen van een 19-jarig aspirant-lid van studentenvereniging Vindicat uit Groningen, op 25 augustus 2016 tijdens de introductieweek. De verdachte was al lid en zou met zijn voet op het hoofd van het slachtoffer hebben gestaan. Het slachtoffer en Vindicat hebben aangifte gedaan. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de man van zware mishandeling.

Vuurdoop minister Hoekstra

Minister Wopke Hoekstra en staatssecretaris Menno Snel (beiden Financiën) zijn net geïnstalleerd, maar moeten bij de algemene financiële beschouwingen direct flink aan de bak. De oppositie in de Tweede Kamer is zeer kritisch over de maatregel om de dividendbelasting af te schaffen. Dat "cadeau aan bedrijven" van 1,4 miljard euro voert al weken de boventoon wanneer het gaat over de maatregelen van kabinet-Rutte III.

DJ's Serious Request bekendgemaakt

3FM maakt omstreeks 17:00 uur bekend welke dj's vanaf 18 december zes dagen lang 24 uur per dag radio en tv maken zonder dat ze daarbij mogen eten. Het Glazen Huis staat dit jaar in Apeldoorn van 18 tot en met 24 december. Het geld dat dit jaar wordt opgehaald met Serious Request, wordt ingezet om verscheurde families weer bij elkaar te brengen.

​En verder:

- Vindt in de Portugese Synagoge in Amsterdam de Nationale Kristallnachtherdenking plaats.

- Komt het CBS met cijfers over vervoersmiddelen. Voor welk percentage van de dagelijkse ritten maken Nederlanders het gebruik van de auto, openbaar vervoer, (elektrische) fiets of benenwagen? En wat zijn de verschillen tussen de provincies?

TV-Tip: My Silicone Love

23:20 – 0:00 op NPO3: De Britse Everard heeft een relatie met zijn dertien levensechte siliconenpoppen. Hij keuvelt met ze, kleedt ze aan, heeft seks met ze en houdt van ze alsof ze echte mensen zijn. Is hij gelukkig op deze manier of is hij eigenlijk op zoek naar een echte vrouw?

Weer:

Het is donderdag vrij grijs met slechts op bepaalde plekken wat opklaringen. Ook kan het wat licht gaan regenen in de middag en avond. De temperatuur komt uit op zo'n 12 graden in het noordwesten. In het zuidoosten blijft het kwik hangen op zo'n 7 graden. De wind is zwak tot matig, maar kan aan de kust af en toe krachtig worden.

